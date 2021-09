Appello, assolto l'ex vicesindaco Buzzi

Una storia lunga quasi 40 anni. Finita in una voragine di debiti: oltre 100 milioni di euro. Era stato il tribunale a recitare il «de profundis» di Spip, la partecipata comunale nata nel 1974, decretandone il fallimento il 5 febbraio 2013. Ma per la Corte d'appello di Bologna l'ex vicesindaco Paolo Buzzi, accusato di concorso in bancarotta fraudolenta, non ebbe alcuna responsabilità: assolto, dopo che in primo grado, nell'ottobre 2018, era stato condannato a 2 anni (pena sospesa).

Bisognerà attendere qualche settimana prima di conoscere le motivazioni, tuttavia anche la procura generale aveva chiesto l'assoluzione di Buzzi, ritenendo fondato il ricorso dei suoi difensori, Luigi De Giorgi e Valentina Tuccari. «Naturalmente sono molto soddisfatto, perché ero esterrefatto quando sono stato condannato - commenta Buzzi -. Ancora più sconcertato quando poi avevo letto le motivazioni insussistenti della condanna. Resta però l'amarezza di aver dovuto attendere dieci anni, se si considera che l'indagine era partita nel 2011: un calvario giudiziario e politico».

Già in primo grado per Buzzi era caduto uno dei due capi d'imputazione, quello relativo alle lettere di patronage, ma restava l'altro reato di bancarotta. Tra i punti centrali della difesa dell'ex vicesindaco della giunta Vignali, il fatto che a lui fossero state attribuite le deleghe alle società partecipate nel 2010, quando erano già avvenute le operazioni che avrebbero poi dissanguato Spip. Oltre ai 2 anni (con rito abbreviato), per Buzzi era scattata anche la condanna al pagamento di una provvisionale di 100mila euro in favore della parte civile Spip. Tutti capitoli chiusi, ora, perché è stata la stessa procura generale a chiedere il proscioglimento di Buzzi, per cui non ci sarà alcun ricorso in Cassazione da parte dell'accusa.

Ma il crac Spip, oltre all'ex vicesindaco, aveva fatto finire sotto inchiesta numerosi ex dirigenti e amministratori della partecipata, a partire dallo storico presidente Nando Calestani, scomparso nel 2019. L'anno precedente furono assolti l'ex presidente di Stt, Andrea Costa, e l'ex direttore generale del Comune, Carlo Frateschi che, come Buzzi, scelsero il rito abbreviato. Sentenze ormai definitive, perché la procura non ha fatto ricorso in appello. Nella stessa udienza altri quattro imputati decisero di patteggiare: 2 anni per l'ex direttore generale di Spip, Pietro Gandolfi, 1 anno e 6 mesi per gli ex consiglieri d'amministrazione Marco Trivelli, Federico Palestro e Roberto Brindani. Per tutti la pena era stata sospesa. Altri tre membri del cda, invece, scelsero il rito ordinario: Cristina Bazzini, Mario Mantovani e Nello Maccini affrontarono il dibattimento. Nel dicembre del 2020 il collegio derubricò il reato in bancarotta semplice, invece di fraudolenta. Quindi, tutto prescritto.

Georgia Azzali