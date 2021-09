Cascinapiano, ladri tentano i raid in 3 case

Cascinapiano I ladri hanno colpito a Cascinapiano. Tre abitazioni, nella tarda serata di martedì, sono state «visitate». Il modus operandi è lo stesso - serratura “bucata” con il trapano a batteria - e gli orari dei colpi sono piuttosto ravvicinati, per cui è altamente probabile che dietro ai raid ci sia la stessa mano.

Il primo tentativo di furto, con i proprietari all'interno, si è consumato alle 22.30 al primo piano di un'abitazione a Cascinapiano dove non hanno portato via niente.

«Eravamo tutti quanti in casa - racconta ancora scossa la vittima - io, mio marito, i bambini e i miei al piano di sotto. Le macchine erano in cortile, quindi si capiva che eravamo dentro. I bimbi stavano dormendo. Anche mio marito era a letto. Io ero in sala».

Sono le 22.30. I ladri entrano in azione.

«All'improvviso ho sentito un rumore forte. Sembrava il terremoto - spiega la vittima - però né il divano né le plafoniere tremavano. Così sono corsa in cucina, dove c'erano gli scuri aperti, per capire se qualcosa non andasse. Dietro i vetri della portafinestra ho visto una persona. Era alta, in testa portava qualcosa tipo una cuffia. Armeggiava sulla serratura. Ho urlato, e quello s'è dato alla fuga nei campi dietro casa saltando giù dal balcone».

Il tentativo di furto è stato realizzato al primo piano.

«Sul portellone dell'auto familiare, in cortile, c'erano delle impronte - aggiunge la vittima - per cui il ladro è salito lì per raggiungere il balcone della cucina issandosi dal parapetto».

Ieri mattina, recandosi in caserma per sporgere denuncia, la vittima ha incontrato altre persone che martedì notte a Cascinapiano avevano ricevuto la «visita» dei ladri.

Altre due case sono finite nel mirino. Tutte e tre le abitazioni colpite si trovano lungo la strada che da Cascinapiano va a Parma. Sul gruppo di controllo di vicinato di Casatico, inoltre, si segnala un quarto furto avvenuto sempre la notte in quella frazione.

Riccardo Zinelli