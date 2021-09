Cft, Hider incontra i dipendenti: «Le strategie del nostro viaggio verso il futuro»

Entra nel vivo l'integrazione di Cft nel gruppo Ats (Automation Tooling Systems), che segue i binari dell'innovazione sia nell'organizzazione aziendale sia nel business. «Costruiamo una grande azienda, con grandi persone e nel modo migliore. Le persone sono il punto di partenza». Sono le parole di Andrew Hider, ceo di Ats, alla sua prima visita a Parma da quando è stata perfezionata l'acquisizione.

Ieri mattina è stato organizzato un incontro con il personale della Cft, in un ampio spazio dell'azienda per ospitare circa 400 (su un totale di 500) dipendenti. In sala, anche il presidente Roberto Catelli. Un evento di circa un'ora per spiegare le strategie per il futuro.

Sul palco fa gli onori di casa l'amministratore delegato Alessandro Merusi, che si dice felice di poter aprire il primo evento aziendale di questo genere da due anni a questa parte, a causa della pandemia. Due anni in cui l'attività di Cft è proseguita, con grandi risultati. «Dobbiamo tener conto della lezione - sottolinea - perché nel futuro le cose possono cambiare in maniera assolutamente imprevedibile e bisogna cercare di vedere il lato positivo della medaglia».

Fra i cambiamenti più recenti, l'acquisizione da parte del gruppo canadese. «Abbiamo scelto Ats non come opportunità momentanea - chiarisce Merusi - ma per la volontà da parte del gruppo di espandere il business nel food space». E i trend che si sviluppano nel medio termine sono automazione e robotica. La combinazione di due realtà leader permette così di puntare a obiettivi ambiziosi nel medio-lungo termine. I manager di Cft hanno lavorato per 9 mesi con quelli di Ats su quattro punti: l'integrazione, per allineare le policy di Cft con quelle di Ats, una lista di «key actions» per migliorare alcuni aspetti, i cambiamenti organizzativi «per avvicinare il più possibile la società ai clienti» e l'applicazione dell'Abm (un sistema di gestione aziendale per analizzare i problemi e affrontarli con metodo).

Entra più nello specifico Hider, che esordisce con un saluto in italiano e rivolgendosi al personale con «Benvenuti in famiglia». Affabile e sorridente, il ceo si presenta: è sposato con un'italiana, ha due figli e la famiglia lo supporta molto. «Se possiamo lavorare insieme possiamo vincere - aggiunge -. Avete intrapreso con noi il viaggio verso il cambiamento: questo richiede investimenti, individuare nuove tecnologie, ambiti da innovare e supporto delle persone, facendo sì che siano al centro di tutto», che siano dipendenti, clienti o azionisti. «È la mia prima volta qui, sono emozionato nel conoscervi e vedere le vostre tecnologie», ribadisce. E per quanto riguarda l'organizzazione aziendale, nei discorsi dal palco le parole chiave sono Abm e metodo Kaizen.

La presentazione prosegue, sempre in inglese, con Jeremy Patten. Il presidente del segmento Products&Food Technology di Ats rinnova i ringraziamenti alla squadra per il lavoro iniziato insieme: «Sono venuto qui spesso negli ultimi mesi, ho fatto tanti test anti-Covid ma sono riuscito a incontrarvi». I manager hanno incontrato anche i principali clienti negli Stati Uniti e in Italia e sono concentrati su alcune strategie. Uno è lo sviluppo dell'aftermarket (il servizio post-vendita): «Abbiamo sviluppato una piattaforma digitale per i clienti», spiega ad esempio Patten, per il quale una parola d'ordine è prendersi cura dei clienti. Inoltre «dobbiamo differenziarci (dai competitor, ndr) e dobbiamo diversificare». Sul fronte interno, poi, «c'è la possibilità di job rotation all'interno del gruppo. Sul sito di Ats e sulla pagina locale potete trovare le opportunità: se vi interessa fatevi avanti», aggiunge Patten rivolto ai dipendenti. Con loro, conclude, un imperativo sarà «comunicazione, comunicazione, comunicazione. È un pilastro fondamentale».

Andrea Violi