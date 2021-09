Già vaccinati i primi 250 pazienti «fragili» con la terze dosi

Hanno già bruciato le tappe e contano, grazie alle strutture ambulatoriali ora in attività, di concludere questo primo step nell'arco di poche settimane, per poi proseguire con tutte le altre categorie indicate nella circolare del Ministero della Salute di lunedì scorso.

Nel centro vaccinale dell'ospedale Maggiore di Parma si è già infatti raggiunta, in poche ore, la soglia delle 250 somministrazioni. Sono le terze dosi riservate ai pazienti cosiddetti «fragili» ed «estremamente vulnerabili», circa 3.700 persone che sono state contattate, e lo saranno anche nei prossimi giorni, direttamente dalle strutture delle aziende sanitarie per conoscere data, ora e luogo dell'appuntamento con la nuova iniezione.

Al lavoro questa settimana ci sono un medico, sei infermieri e due operatori socio-sanitari, ma mai come in questo caso l'iter vaccinale sarà un percorso protetto e garantito da équipe di specialisti che già conoscono il quadro clinico di chi è interessato dalla nuova somministrazione. «Abbiamo fissato circa un'ottantina di appuntamenti al giorno, oltre ai pazienti oncologici che giorno per giorno vengono indirizzati qui direttamente dal reparto, e possiamo arrivare sino a 180 prestazioni», spiega Luisella Mezzetta, responsabile dell'area ambulatoriale dell'hub dell'ospedale Maggiore. Ci tiene subito a sottolineare «l'estrema collaborazione dei pazienti con il centro prenotazioni» e questo sta agevolando il lavoro di chi sta fissando gli appuntamenti, «dovendo tener conto della necessità di conciliare la vaccinazione con i tempi della terapia a cui i pazienti sono sottoposti».

Un passaggio questo molto delicato questo sopratutto per gli oncologici. «Per questo motivo la loro situazione viene prima valutata in reparto e solo dopo vengono affidati ai colleghi per la vaccinazione - ricorda Francesco Leonardi, direttore del reparto di oncologia medica del Maggiore - Spesso comunque negli ambulatori dove avvengono le somministrazioni ci sono anche i nostri medici. Il contatto fra il vaccinatore e l'oncologo è insomma continuo».

La macchina poi è stata ampiamente rodata già durante la prima e seconda dose ed oggi per i pazienti «si sta ripetendo la stessa procedura», conclude il dottor Leonardi che conta di concludere «in una ventina di giorni le somministrazioni per i pazienti oncologici “attivi”, cioè che stanno facendo un trattamento. La disponibilità degli ambulatori è poi molto ampia e questo ci permette di vaccinare da 20 a 40 pazienti al giorno. Dopo questa fase, inizieremo a contattare chi ha terminato la terapia, sia pazienti di oncologia che di ematologia perché, in questo caso, seguono lo stesso percorso».

Venti giorni per i pazienti oncologici “attivi”, tempi più lunghi tutta la categoria dei pazienti “fragili”. «Ma ora lavoriamo a pieno regime e l'esperienza acquisita in questi mesi di pandemia ci permetterà di concludere il cammino senza perdere tempo», spiega ancora Luisella Mezzetta che, nel programma di questa terza somministrazione, sottolinea «sono già stati considerati anche coloro che sono stati inclusi solo negli ultimi mesi nella categoria dei “fragili” ed “estremamente vulnerabili”. Molti di loro però ci stanno chiamando perché non vogliono rischiare di non essere vaccinati». Il rischio, conclude la responsabile dell'area ambulatoriale del centro prelievi del Maggiore, non c'è: «Chi ne ha diritto non resterà sicuramente escluso».

Giuseppe Milano