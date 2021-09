Lavagetto: «Servono le primarie Pronto a candidarmi»

«Sono da sempre disponibile alla primarie, Michela Canova ha dato la stessa disponibilità e tante altre realtà potrebbero affiancarsi». Così Lorenzo Lavagetto, capogruppo Pd in consiglio comunale, torna a ribadire la necessità delle primarie per la scelta del candidato sindaco all'interno della coalizione di centrosinistra. «Esiste una parte della città che chiede discontinuità sui temi concreti», aggiunge durante il terzo appuntamento del talk Parma 22 32 dal titolo «Quale progetto di città per quale candidato?».

«A Parma ci sono confronti chiusi nei cenacoli», rincara la dose Michela Canova, ex sindaco Pd di Colorno e disposta a fare le primarie a Parma, come già anticipato dalla Gazzetta nei giorni scorsi. Dichiarazioni, quelle di Lavagetto e Canova, che vanno nella direzione opposta al tentativo di accordo intavolato da una parte del Pd e da Effetto Parma.

«Serve una figura non troppo caratterizzata per dare discontinuità politica», suggerisce il deputato 5 Stelle, Davide Zanichelli. Enrico Ottolini (Europa Verde) è ancora più netto: «Non ci interessa l'alleanza Pd- Effetto Parma». Per Fabrizio Pezzuto, consigliere comunale di Parma unita-centristi, «le primarie potrebbero essere una soluzione interessante, ma tardiva».

Durante la serata al parco Bizzozero, moderata da Francesco Dradi, c'è stato spazio anche per un bilancio di Parma 2020+21. Il giudizio sulla capitale italiana della cultura è stato unanime: è mancato un filone centrale capace di essere un forte polo attrattore. «È stata un'occasione persa» afferma Stefano Cantoni (Confesercenti), mentre Manuel Marsico (Parma 22 32) si rammarica: «Non sono stati in grado di coinvolgere tutte le istituzioni».

Antonio Bertoncini