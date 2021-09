Minacce e cinghiate alla figlia di 9 anni: madre condannata

Si sentiva colpevole di tutto, Sara (la chiameremo così). Perché quando sei così piccola, e chi dovrebbe stringerti tra le braccia ti schernisce e ti fa del male, pensi che ci sia qualcosa di sbagliato in te. Dai 5 ai 9 anni Sara avrebbe subito in silenzio: insulti e botte, fino a quella cinghiata al volto che l'ha messa davanti a una scelta. E lei ha fatto il suo atto di coraggio. Ha raccontato che era stata la madre a segnarle il corpo, nonostante lei l'avesse minacciata dicendole di accusare il padre, l'ex compagno con cui la relazione era finita, annegata poi in un mare di rancori e strascichi giudiziari. E il giudice ha condannato la donna, 43enne - accusata di maltrattamenti, lesioni personali e calunnia - a 2 anni (pena sospesa). Il pm Laila Papotti ne aveva chiesti tre.

Oggi Sara ha 15 anni. E' affidata ai servizi sociali, ma vive con il padre. L'infanzia con la madre, però, è un dolore intermittente, che continua a fare male. Nella testa le risuonano ancora quelle parole: «Siete ospiti indesiderati», avrebbe detto la mamma a lei e al fratello maggiore, nato da una precedente relazione della donna. Quel fratello che Sara adora, la roccia a cui si era aggrappata.

In quegli anni le punizioni scandivano le giornate di Sara. Bastava un capriccio per far scattare la reazione della madre. Ancora più violenta quando la bambina parlava del padre: il tablet che lui le aveva regalato era finito contro un muro. Sara non poteva telefonargli, avrebbe dovuto cancellare il suo numero sul diario, non usare nemmeno il suo cognome. E poi quelle vessazioni gratuite, come quando la donna avrebbe forato con un coltello il palloncino che alla bambina era stato regalato dalla sorella, nata da un'altra relazione del padre.

Sara avrebbe voluto tirare di scherma, ma anche sulla scelta dello sport la madre avrebbe voluto imporsi. Offesa, umiliata per quella passione e, alla fine di dicembre del 2017, colpita al naso con la fibbia metallica della cintura. L'aveva fatta andare a catechismo con un paio di occhiali per coprire il livido e poi l'aveva accompagnata al Pronto soccorso, ma con un avvertimento preciso: «Devi dire che è stato tuo padre, altrimenti non vedrai più tuo fratello».

Ma nei mesi successivi Sara aveva raccontato agli investigatori la trama di quegli anni. Manipolando la realtà, secondo la difesa della madre. Rivelando il suo dramma, per il giudice. Che ha creduto a Sara.

