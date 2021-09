Rugby in lutto per Leonardo Mussini inesauribile motore delle Zebre

Un lutto ha colpito, ieri sera, lo Zebre Parma Rugby Club che piange la scomparsa, a soli 40 anni, di Leonardo Mussini.

Un problema a un polmone sorto un anno e mezzo fa lo ha via via attanagliato sempre più, rendendo vana l’attesa per il trapianto.

Mussini era con la franchigia federale con base a Parma sin dagli inizi ovvero dal 2012. E’ sempre stato il media manager della franchigia e due anni fa è passato dalla prima linea alla regia, per dirla in gergo rugbystico.

Il suo contatto con il rugby risale all’Amatori, poi ha collaborato con gli Aironi dal 2010 al 2012 occupandosi sempre della parte social.

Comunicazione, ma non solo. Si deve a lui la nascita della Zebre Family, la comunità che raccoglie, ora, più di 100 club di sostenitori delle Zebre sparsi in tutta Italia.

Voleva fortemente che la franchigia fosse sempre più legata al territorio parmense, il territorio in cui è nato e cresciuto, che, però, non ha risposto come avrebbe voluto, e come vorrebbero anche i più affezionati tifosi.

In questo anno, con l’aggravarsi della malattia, ha potuto seguire il club soltanto in brevi e rare occasioni. Chi ha avuto a che fare con lui per tutti questi anni nel mondo ovale lo ricorda come persona sempre molto attiva, con una grande energia, sempre sorridente.

«Da tifoso delle Zebre era inevitabile conoscerlo, da presidente ho avuto poche occasioni, purtroppo, di lavorarci assieme. Tutta la cultura del club, dei rapporti instaurati con le persone deriva proprio da Leo – commenta Michele Dalai, presidente delle Zebre dall’aprile scorso - E’ stato un motore instancabile, uno dei più grandi sognatori che io abbia conosciuto; credeva nelle Zebre e nelle loro potenzialità più di tutti. Se ne va un grande pezzo delle Zebre. Aveva letto lo striscione allo stadio, la squadra gli è sempre stata vicina in ogni modo».

Il rugby non era la sua unica passione. La condivideva con la musica, con quella dei vinili, per la precisione. E’ stato il «guru» dell’Associazione culturale Vinylistic, nata a Parma nel 2010, un punto di riferimento per la consulenza artistica legata al mondo del vinile, artistica ma anche legale, fiscale e previdenziale per i soggetti del mondo dell’intrattenimento.

Tanti sono stati gli eventi in vari locali e manifestazioni nei quali vestiva anche i panni di dj. Un altro modo per far uscire l’energia da cui era pervaso.

Paolo Mulazzi