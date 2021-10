«Sparano troppo vicino alle case». Polemica social contro i cacciatori

Monticelli Il problema si presenta ciclicamente da anni. Ogni autunno, quando si apre la stagione della caccia, chi abita vicino ai campi alle spalle di via Green a Monticelli, o lungo via Parma, rettifilo che attraversa la campagna di Basilicagoiano, lamenta il fatto che qualche cacciatore transita troppo a ridosso delle case. Si parla di «100-150 metri». E, in alcuni casi, vicino alle case si sparano pure dei colpi. Un post apparso sui social ha riportato il problema all’attenzione generale. «Un grazie ai cacciatori che anche stamattina, che è domenica, ci hanno svegliati alle 7», scrive l’autore del «post.

Un centinaio i commenti, divisi fra chi minimizza e chi è fermamente contrario a questi comportamenti. «Non sono contro la caccia - dice un residente, che abita in una delle zone calde perché interessate dal problema - ma sono contro chi la pratica senza rispettare le regole. Non parlo di tutti i cacciatori. Però se ti metti a sparare di mattina presto, di domenica e in confine con abitazioni private, sei un problema». Sul caso è intervenuto anche il sindaco Daniele Friggeri: «La caccia è di competenza regionale - scrive il primo cittadino - e gli Atc dipendono direttamente dalla Regione. La Provincia ha competenza nel controllo. La Polizia locale può aggiungersi. Io ho segnalato sia all’Atc sia alla Polizia provinciale. Per raggiungere le autorità, si può chiamare il 112 o segnalare formalmente agli enti competenti».

R.Z.