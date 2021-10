I Beatles e i cinquant'anni della Tac

Nel 1970, dopo estenuanti tensioni ormai insostenibili, si scioglievano ufficialmente i Beatles. Il gruppo entrava così nella leggenda: mito di generazioni passate, presenti e – probabilmente – future. Essi lasciarono in eredità al mondo la loro musica, ma anche – inconsapevolmente – una delle più importanti invenzioni in ambito medico, che fece il suo esordio ufficiale pochi mesi dopo il loro scioglimento.

Liverpool-Londra: nasce la Emi

Dobbiamo fare qualche passo indietro nel tempo. Sul finire del XIX Secolo morì a Liverpool un certo Mark Barraud, lasciando in eredità al fratello Francis, pittore, un Jack Russel Terrier ed un grammofono con una collezione di dischi. Su alcuni di questi Mark aveva inciso la propria voce. Fu così che Francis, per tenere quieto Nipper (così si chiamava il cagnolino: in italiano suonerebbe all’incirca «Mordicchio», per ragioni non difficili da immaginare), lo abituò ad ascoltare la voce riprodotta del defunto padrone. La scenetta, inedita e tenera, fu immortalata da Francis in un quadro. Lo intitolò His Master’s Voice (La voce del padrone).

Nel 1901 nasceva a Londra la casa discografica The Gramophone. Serviva un logo e fu acquistato il quadro di Barraud, che così ne divenne il marchio, oltre che il nome non ufficiale.

Nel 1931 la Gramophone/Voce del padrone e la Columbia (altra importante casa discografica) si fusero, assorbendo svariate aziende “minori” e dando i natali ad un colosso: la Electrical and Musical Industries (più nota a generazioni di appassionati di musica come Emi), una delle più grandi e importanti case discografiche del XX Secolo, vera fucina di cultura. Venne mantenuto il logo della «Voce del padrone» e così il cagnolino Nipper campeggiò per decenni sui dischi Emi.

Idea dominante dei manager Emi fu quella di finanziare le ricerche per lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche anche grazie ai proventi delle vendite di dischi. Se lo potevano permettere: la Emi era addirittura proprietaria di una delle più importanti orchestre sinfoniche del mondo, la Philarmonia Orchestra, che suonava al gesto delle più celebrate “bacchette”. Nelle loro scuderie militavano all’epoca artisti – tra i moltissimi altri – del calibro di Furtwӓngler, Klemperer, von Karajan; ne sarebbero seguiti molti altri, tra cui il nostro Muti. In campo jazz-pop-rock brillavano le stelle di Nat King Cole, Frank Sinatra, Elvis Presley. Gli incassi assunsero dimensioni mitologiche: Emi divenne la casa musicale più importante del mondo.

Grazie ai poderosi investimenti, i conseguimenti Emi sul piano tecnologico furono numerosi e determinanti. Qualche esempio: il radar durante la seconda guerra mondiale, il primo long playing a 33 giri nel 1952, la prima registrazione stereofonica nel 1955, l’Emidec 1100 (primo computer a transistor) nel 1958.

L’intreccio con i Beatles

Nel 1962 il manager Brian Epstein, dopo uno sdegnoso rifiuto da parte della Decca (l’altra grande casa discografica inglese) convinse i vertici di Emi ad arruolare un giovane e promettente gruppo di Liverpool, i Beatles per l’appunto. Fu un successo immediato e clamoroso: i “Fab Four ” (i Quattro Favolosi) diventarono in pochi mesi un’icona delle giovani generazioni ed il loro contributo all’economia ed alla cultura inglese fu tale che nel 1965 vennero nominati «baronetti dell’Ordine dell’Impero Britannico» ( the Most Excellent Order of the British Empire ) dalla tutt’ora inossidabile regina Elisabetta II.

La Emi disponeva dei migliori studi di registrazione, i mitici studi di Abbey Road, che divennero anche titolo di uno dei più famosi dischi dei Beatles. Per decenni è stato sogno di qualsiasi musicista in carriera poter registrare in questi studi. Tra le centinaia di musicisti che registrarono ad Abbey Road per Emi ci piace ricordare i Pink Floyd ed il nostro Franco Battiato. Non ce ne vogliano i fans dei non citati: lo spazio è infinito solo per la Fisica.

Il fiume di denaro che i quattro ragazzi di Liverpool fecero confluire nelle casse della Emi permise a quest’ultima, pare anche su sollecitazione di Paul McCartney, di finanziare le ricerche di un giovane ingegnere: Godfrey Hounsfield.

Invenzione della Tac

Costui – autentico fuoriclasse dei neuroni, ancorché di debole formazione accademica – aveva già svolto un ruolo determinante nelle ricerche Emi sul radar e sul computer: era il «cavallo di razza» di quella scuderia. Covava un sogno: poter rendere possibile una diagnostica per immagini del cervello. Quest’organo molliccio e incolore, ben nascosto all’interno della scatola cranica, si era finora tenacemente sottratto a qualsivoglia tentativo di indagine “in vivo”. Hounsfield partì dalla fondamentale scoperta del 1895 di Wilhelm Röntgen, che aveva reso possibile, con i raggi X, “vedere” alcune strutture interne del corpo umano. Il limite della radiologia, tuttavia, era la bidimensionalità dell’immagine e l’impossibilità di distinguere tra i tessuti molli: le radiografie dell’epoca, sostanzialmente, distinguevano tra osso ed aria: il resto era più o meno omogeneo, grigiastro e informe. Sfruttando la nascente tecnologia informatica (il primo microprocessore Intel fu inventato proprio nel 1971), Hounsfield applicò una complicata equazione sviluppata dal matematico austriaco Johann Radon nel 1917 (in ambiti tutt’affatto diversi dalla medicina), così permettendo la ricostruzione tridimensionale delle immagini radiologiche. Fece tesoro anche dei presupposti teorici formulati dal fisico sudafricano Allan MacLeod Cormack, il quale, fortemente interessato alla tecnologia a raggi X, dopo approfondite ricerche condotte presso il Groote Schuur Hospital di Città del Capo (quello stesso ospedale dove, pochi anni dopo, avrebbe avuto luogo il primo trapianto di cuore della storia), aveva pubblicato due importanti articoli sul Journal of Applied Physics nel 1963-64. Hounsfield convertì le speculazioni teoriche di Cormack in applicazioni pratiche.

L’esordio fu spettacolare: Hounsfield esibì al mondo, tra lo stupore generale, l’immagine radiologica di un cervello animale. Quel primo rudimentale ma geniale dispositivo, che usava i raggi gamma, impiegava nove giorni per acquisire ed elaborare l'immagine, ma il volo era stato spiccato: nasceva la Tac.

La macchina Emi fu perfezionata, i raggi gamma furono sostituiti con i più efficienti raggi X, e così, esattamente cinquant’anni fa, il 1° ottobre 1971, a Wimbledon (città oggi più nota per ragioni sportive), si ottenne la prima immagine Tac “in vivo” della storia: un tumore cerebrale di una donna 41enne. I Beatles, inconsapevoli mecenati dell’invenzione, si erano sciolti solo pochi mesi prima.

I dirigenti Emi, soddisfatti per il conseguimento, commercializzarono la Tac nel 1972 e preconizzarono un mercato mondiale di 25 macchine all’anno. In ciò furono miopi: oggi le apparecchiature Tac sono decine di migliaia, in continuo aumento ed in continua, strabiliante, evoluzione tecnologica. Grazie a questo conseguimento Hounsfield e Cormack ricevettero il premio Nobel per la Medicina nel 1979.

Sviluppo esplosivo

I primi esami Tac richiedevano diverse ore per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati, poi restituiti come immagini fruibili. Oggi tutto ciò avviene in pochi secondi. Le prime Tac constavano di qualche dozzina di immagini; oggi un esame – fantasmagorica “pixellata” di vita e di morte – ne può produrre migliaia, tanto che si stanno studiando ed implementando software di intelligenza artificiale per supportare i radiologi nel loro sempre più difficile compito.

Per alcuni anni la nuova tecnologia diagnostica fu usata esclusivamente per il cervello, poi, dopo la metà degli anni ’70, se ne comprese progressivamente la grande utilità in molti altri ambiti della diagnostica medica. Oggi la Tac, nelle sue numerosissime applicazioni, rappresenta un cardine imprescindibile della diagnostica per immagini in molti ambiti della Medicina. Solo per fare un esempio attuale, la Covid-19, malattia caratterizzata prevalentemente da una polmonite interstiziale, ha prepotentemente sottolineato su vasta scala la necessità assoluta della diagnostica Tac polmonare per la caratterizzazione e stratificazione di rischio di questa indesideratissima nuova piaga.

Non sembra superfluo ricordare che, negli anni successivi alla realizzazione della Tac, Hounsfield diede contributi fondamentali – sempre per Emi – anche allo sviluppo della Risonanza magnetica nucleare: un vero «Archimede Pitagorico» dei giorni nostri.

Quando una Tac ci permette di ricevere una diagnosi rapida, precisa ed indolore, dovremmo rivolgere un pensiero di gratitudine anche ai «favolosi quattro» di Liverpool. Let it be.