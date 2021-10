La campagna vola, ma non fra i trentenni

Quasi 75mila somministrazioni in un mese che, in termini percentuali, ha significato un aumento della popolazione coperta almeno da una dose del 4,5%, e addirittura del 12,7% con il ciclo completo. Più di 50mila residenti in provincia di Parma hanno insomma ricevuto nell'ultimo mese la loro seconda dose. Non si può dire che sia stato decisivo ma indubbiamente settembre peserà e non poco sul raggiungimento dell'obiettivo dell'85% di copertura, il target fissato ad inizio campagna vaccinale dall'Ausl.

Il ruolo del Green pass

«Stiamo rispettando i tempi che avevamo indicato all'inizio, anche se qualcuno ci aveva detto che eravamo stati troppo ottimisti», commenta Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Parma, che però ammette «il contributo fondamentale del Green pass. È stato un passaggio fondamentale per dare ulteriore impulso».

La soglia dell'85%, spiega sempre Cozzolino, «contiamo di raggiungerla entro fine novembre. Prevediamo infatti ancora un afflusso costante e sostenuto sopratutto nei prossimi 15 giorni», proprio quanto entrerà in vigore la carta verde sui luoghi di lavoro.

Appello ai trentenni

Ma le criticità comunque non mancano. Alcune fasce sembrano segnare il passo e le percentuali di adesioni per loro restano basse. Il dato più preoccupante è quello dei trentenni con numeri quasi fermi. «È l'ultimo zoccolo duro che pensa che il problema non riguardi loro - commenta Paolo Cozzolino - In realtà la loro partecipazione alla campagna è importantissima perché è forse le fascia più attiva della popolazione sia sul fronte lavorativo che sociale e quindi con maggiori contatti. Il loro contagio può avere conseguenze molto gravi verso le altre persone, in particolare le più fragili».

Mancano i giovanissimi

Ancora bassa anche la percentuale dei più piccoli, fra i 12 e i 15 anni. Qui l'appello è ai genitori «affinché capiscano l'importanza di proteggere tutti dalla pandemia», sottolinea Cozzolino che trova «un nesso con il rallentamento nella fascia dei trentenni. Spesso, come fanno loro, non vaccinano i propri figli».

«Ma dobbiamo continuare a richiamare tutti alla responsabilità verso di sé e verso gli altri - conclude il dirigente Ausl - Le possibilità di vaccinarsi sono tantissime ed abbiamo avuto negli ultimi tempi anche la necessità di contingentare le presenze proprio per la grande affluenza». Per questo motivo, anche se non è ormai obbligatorio, «consigliamo di prenotarsi. Si fa meno fila e si aiuta la nostra organizzazione sanitaria».

Giuseppe Milano