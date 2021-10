Nuova vita in arrivo per l'ex Stu Pasubio

Da Stu Pasubio a Nopa District acronimo che sta per «North Parma District». È questa la nuova denominazione scelta per l'area ex Stu Pasubio compresa fra via Palermo e via Pasubio dalla società che ha acquisito l'area (un totale di 31.471 metri quadrati) dalla procedura fallimentare della vecchia proprietà.

Dopo 15 anni di vicissitudini e di problemi finanziari culminati nel fallimento della società che avrebbe dovuto realizzare l'intervento di riqualificazione del comparto in precedenza occupato da un ex fabbrica e da vecchi capannoni artigianali è di ieri la notizia che una società friulana, la Aquileia Capital Services ha deciso di investire con convinzione su questa porzione di città che potrebbe quindi, a ormai 20 anni di distanza dall'originaria idea di riqualificazione lanciata dalla prima giunta Ubaldi, rinascere a nuova vita.

50 milioni di investimenti

Nel comunicato della società si legge che «Lo sviluppo del progetto, della durata di due anni, prevede un investimento da parte della nuova proprietà di circa 50 milioni di euro, con l’obiettivo di riqualificare un intero quartiere a nord della città. Nopa rappresenterà un modo diverso di vivere lo spazio urbano, in un contesto multifunzionale, innovativo e dal carattere internazionale. Il nuovo distretto, che si svilupperà su una superficie totale di 31.471 mq, - prosegue la nota - comprenderà sei diversi progetti immobiliari pensati soprattutto per rispondere alle nuove necessità abitative di famiglie e giovani».

Come sarà il comparto

È prevista la realizzazione di abitazioni con differenti caratteristiche e metrature: alcuni alloggi sono già terminati e in pronta consegna (sono quelli dell'edificio che si affaccia su piazza Rastelli terminato alcuni anni fa ndr), cui si aggiungerà la realizzazione di ampi e innovativi loft e appartamenti di nuova costruzione con le più recenti tecnologie abitative.Il Nopa District prevede anche la creazione di spazi comuni, commerciali e aree verdi, che renderanno il quartiere ancora più funzionale, vivibile e a misura d’uomo, restituendo alla cittadinanza un’area per lungo tempo sottovalutata a cui il progetto ridarà nuova linfa.

Dove è il comparto

L'area interessata è interamente compresa nel quadrante fra via Palermo e via Pasubio, e fa da cornice all'ex sede del Csac, che è in corso di ristrutturazione da parte del comune di Parma e che diventerà un contenitore di eventi (a proprietà pubblica), destinato a contribuire ulteriormente alla rivitalizzazione della zona. Gli interventi ancora da realizzare riguardano in particolare la superficie a suo tempo destinata a parcheggio provvisorio a servizio del Wopa che si trova nelle adiacenze dell'ex Csac, dove dovrebbe essere realizzato un edificio a uso di residenza alberghiera destinata a studenti e lavoratori. Un altro comparto interessato è quello dell'ex Scedep, adicacente alla sede del teatro Lenz, un ex capannone artigianale al posto del quale dovrebbere sorgere residenze di medio piccole dimensioni e anche negozi di medio-piccole dimensioni. Al termine dell'intervento l'intero comparto compreso fra via Pasubio e via Palermo dovrebbe presentarsi come un moderno quartiere con innovative caratteristiche di risparmio energetico e con una buona vivibilità complessiva. Nel progetto è compreso anche l'utilizzo del parcheggio sotterraneo già costruito ma mai entrato in funzione e da qualche anno con gli accessi sbarrati per evitarne utilizzi impropri.

Le dichiarazioni dell'ad

Danilo Augugliaro, amministratore delegato e direttore generale di Aquileia Capital Services, ha commentato che «Con il progetto Nopa District, frutto del dialogo in corso con l’amministrazione comunale (dalla quale per ora non sono arrivati commenti ufficiali sulla questione ndr), vogliamo supportare la crescita e lo sviluppo della città di Parma, negli ultimi anni sempre più centrale sulla scena italiana ed europea. La filosofia che ha guidato la volontà di recupero e di valorizzazione di un intero quartiere è quella di soddisfare le nuove esigenze non solo di natura abitativa tradizionale, ma anche di spazi che sono vissuti nell’arco della giornata, per lavoro, per lo studio e

per tutta una serie di attività che un tempo non erano previste nella tradizione del residenziale, con una particolare attenzione alle nuove tecnologie e al green». Ora non rimane che attendere per vedere se, a distanza di 15 anni dai primi lavori, ruspe e gru torneranno a farsi vedere in questa zona della città.

Gian Luca Zurlini