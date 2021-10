Parma e Mattarella, un legame che dura da oltre 30 anni

Parma si prepara a ridare il benvenuto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a distanza di poco meno di due anni dalla sua ultima visita in città, quando dal palco del Teatro Regio diede il via alle celebrazioni di Parma Capitale italiana della cultura 2020, prima di visitare la mostra sui 285 anni della Gazzetta.

Lunedì mattina, infatti, il presidente Mattarella riceverà la laurea magistrale ad honorem in Relazioni internazionali ed europee da parte dell'Università.

La cerimonia

L'appuntamento è alle 11 nella chiesa di San Francesco del Prato: per ragioni di sicurezza e di contrasto alla pandemia l'evento non sarà aperto al pubblico. Anche piazzale San Francesco sarà chiuso. Ma il conferimento della laurea ad honorem sarà comunque visibile a tutti, guardando la cerimonia in diretta su 12 Tv Parma. L'appuntamento sarà visibile anche sul sito dell'università: www.unipr.it.

L’appuntamento sarà aperto dall’intervento del rettore Paolo Andrei. A seguire il direttore del dipartimento di Giurisprudenza, studi politici e internazionali Giovanni Francesco Basini leggerà la motivazione del conferimento e Antonio D’Aloia, docente di Diritto costituzionale, pronuncerà la laudatio. Poi il presidente Mattarella farà la sua lectio doctoralis.

Elegante sobrietà

Quello di lunedì sarà un gradito ritorno del capo dello Stato, perché il suo legame con la città dura da oltre trent'anni, durante i quali Sergio Mattarella è stato più volte a Parma, facendo apprezzare, in ogni occasione, la sua elegante sobrietà. È stato invitato dall'ateneo in qualità di ministro dell'Istruzione, ma anche dal mondo della politica (quella dello scudo crociato della Dc e poi del Partito popolare) in qualità di esperto di leggi elettorali. Un inciso: il Mattarellum, la legge che introdusse il maggioritario nella speranza di dare maggiore stabilità ai governi, si chiama così perché fu lui ad essere relatore del progetto. Per due volte poi fra il 2019 e il 2020 Mattarella è stato a Parma in qualità di presidente della Repubblica nel giro di un paio di mesi. Il conferimento della laurea ad honorem conferma quindi l'affetto e la stima che il mondo accademico e l'intera città nutrono verso il presidente.

La prima visita

Andando in ordine cronologico, la prima volta di Mattarella a Parma risale al marzo 1990 (all'epoca era ministro della Pubblica istruzione): l'Università lo invita alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza – consegnata dal rettore Nicola Occhiocupo - al cardinal Agostino Casaroli, segretario di Stato vaticano.

Incontro sul maggioritario

Tre anni dopo Mattarella, come vice segretario nazionale della Democrazia cristiana, torna in città su invito dell'allora segretario provinciale della Dc, Giorgio Pagliari: è il 27 agosto 1993 e l'appuntamento è per parlare della legge elettorale. Alla riuscita dell'incontro lavora anche Pierluigi Castagnetti, capo segreteria di Martinazzoli e amico di Mattarella.

La campagna elettorale

Passano due anni ed ecco che l'attuale presidente della Repubblica – che all'epoca era deputato del Partito popolare italiano (Ppi) - torna a Parma per sostenere la campagna elettorale di Corrado Truffelli alle elezioni provinciali del 1995. Truffelli vincerà e guiderà la Provincia dal 16 maggio.

Attesa di 25 anni

Dopo quella visita, per rivedere Sergio Mattarella a Parma bisognerà aspettare circa 25 anni e arrivare al 29 novembre 2019: quel giorno l'Università inaugura l'anno accademico 2019/2020 alla presenza del presidente della Repubblica, durante la cerimonia allestita all'Auditorium Paganini.

L'ultima visita è del 12 gennaio 2020: dal palco del Teatro Regio il presidente dà il via alle celebrazioni di Parma capitale italiana della cultura 2020, prima di dirigersi verso Palazzo Pigorini per visitare la mostra sui 285 anni della Gazzetta di Parma. Con lui c'è il direttore Claudio Rinaldi, che lo accompagna fra le pagine «storiche» del quotidiano più antico d'Italia.

Pierluigi Dallapina