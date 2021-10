Stazione, alla porta per raggiungere i binari c'è il lucchetto: disagi per i pendolari

Sembrava una mattina come tutte le altre per i tanti pendolari salsesi che affollano abitualmente la stazione ferroviaria già dalle primissime ore del mattino salvo scoprire, dopo aver percorso la scalinata, che le porte di accesso ai binari erano ancora bloccate dal lucchetto che viene installato nelle ore notturne.

Sul posto sono arrivati i vigili urbani e un addetto delle Ferrovie che non sono però riusciti a sbloccare la situazione. I passeggeri si sono quindi visti obbligati a formare una fila ordinata davanti all’ascensore, il quale costituisce l’unico varco di accesso alternativo ai binari ma che limita l’accesso contemporaneo alla piattaforma ad otto persone alla volta. Un disagio non da poco per chi, ogni mattina, corre sul filo dei minuti per raggiungere il luogo di lavoro o di studio.

La situazione non è sicuramente migliorata quando sono arrivati i quasi 200 studenti dell’istituto alberghiero da fuori città, i quali hanno però dimostrato buon senso delfuendo poco alla volta con l’ausilio dell’ascensore. Dopo essere stato informato sulla situazione, il capotreno ha deciso di ritardare la partenza di un paio di minuti per permettere a tutti di salire a bordo. Verso le 8,30 è intervenuta sul posto la Polizia ferroviaria che ha provveduto a tranciare il lucchetto con l’ausilio di una tronchese, liberando così l’accesso.

Marco Cortesi