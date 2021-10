Vinylistic, l'«invenzione» di Mussini continuerà a vivere nel suo nome

Riposerà tra i suoi dischi, in quella camera che lo ha visto crescere. Lo stereo sempre acceso, avvolto da quella musica che gli ha portato tanti sogni: Ellepì raccolti giorno per giorno, da quando Leo era adolescente. Per uno come lui, nato negli anni Ottanta, con i vinili dei Novanta, il ritmo non era mai fuori tempo. E quella passione per il Soul, il Funk e il Soulful House, Leonardo Mussini non l'ha mai tenuta per sé. Generoso, altruista ed entusiasta, ha trasmesso l'amore per la musica a più generazioni, così come ha fatto per il rugby e le Zebre, tant'é che domani per una volta la palla ovale toccherà il cielo.

Condividere era il suo forte e con l'associazione Vinylistic da lui fondata ha fatto molto di più, tra eventi, mostre e iniziative benefiche. Con la magia del cuore, e il suo era grande, da stupire come un arcobaleno: improvviso e luminoso. Così era Leonardo Mussini, morto a 41 anni.

Ora canta una «Ninna nanna», che suona come una preghiera gospel, in un corale refrain: «Eravamo 4 amici al bar - scrivono i dj storici di Parma -, in realtà era una pizzeria, per decidere la nascita del progetto Vinylistic. Il Leo, Alberto Bolognesi, Carlo Maffini e Lorenzo Gianoli, djs di professione che dopo la bella esperienza nel 2010 con le playlist mixate su radio Italia Network, una delle maggiori realtà della club culture italiana insieme ad un altro amico Dj Alex Nocera, decidevano di trasformare il format radiofonico in un’associazione culturale che lavorasse per dare supporto e collaborazione a tutti i professionisti che lavoravano nell’ambito della musica nei locali».

«La proposta di Vinylistic era soprattutto dedicata alla figura dei Deejay, spesso egocentrici, diffidenti con i colleghi, l’obbiettivo era quello di creare un gruppo unito con spirito collaborativo per aiutare questa categoria spesso bistrattata - continuano i dj -. Leo è sempre stato in prima linea nelle battaglie, non era stato scelto a caso come presidente della nostra associazione. Si è sempre impegnato nella realizzazione di eventi, per le consulenze fiscali, ha scelto negli ultimi anni di mettersi da parte come dj per non mettersi in concorrenza e creare serate e opportunità agli associati di Vinylistic. Record Store Day e altre manifestazioni curate dal Leo hanno avuto successo negli anni uscendo anche dal perimetro parmigiano per rivolgersi alle città limitrofe come Cremona, Reggio Emilia, Mantova e Piacenza».

L’associazione Vinylistic è maturata in fretta, al passo di Leo Mussini: un professionista, con lo sguardo curioso di un bambino: «Con l’ingresso nel gruppo di Daniele Caffarri, Danilo Fontana e Diego Sossi, il lavoro si è incrementato, a favore di tutta la categoria - ricorda ancora Maffini -. Aldilà del suo lavoro resta anche il suo amore sconfinato per il vinile, supporto che ha continuato ad acquistare ricercando spesso brani al di fuori dal circuito commerciale. Aveva una tecnica, come diciamo in gergo noi djs, pulita, la miscelazione giusta, un gusto decisamente piacevole per la musica da Club. Nell’ultimo anno ha dovuto combattere con un male oscuro con una forza d’animo e una pazienza infinita sempre con tanta fede e speranza. Riusciva a trovare il tempo per scherzare su come poter insegnare ai djs a nascondere i cavi elettrici sotto uno striscione, pensava scherzando di organizzare un corso su come si monta una consolle, oppure sul significato dei colori dei led sul mixer, su come calibrare il peso di una puntina o come addirittura accendere un microfono. Adesso ci mancheranno le sue belle parole da grande comunicatore, il suo sorriso spaziale ma porteremo avanti le sue battaglie, glielo dobbiamo, lo dobbiamo ad un caro e giovane amico perso troppo presto».

«Ti lasciamo in buone mani Leo - è il saluto dell'associazione -, insieme all’amico Robi Bonardi».

La salma di Leonardo Mussini sarà esposta in camera ardente nelle sale del commiato Cof di viale Villetta dalle 8 fino alle 21 di oggi. Domani mattina la sala del commiato sarà ancora aperta dalle 8 alle 9. I funerali si terranno domani partendo alle 9 dalla sala del commiato per la chiesa di Malandriano. Dalle 11 di domani fino alle 12.30 si terrà il ritrovo per salutare Leo allo Stadio Lanfranchi: tutti sugli spalti per ricordarlo, insieme alla sua squadra. Lui al centro del campo e la musica di Vinylistic sul giradischi, che non lo abbandonerà mai.

Mara Varoli