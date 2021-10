Corniglio, addio a Romolo Renzetti

Corniglio Con la sua impresa edile è entrato nelle case di tutti i cornigliesi, facendosi stimare e ben volere da tutti. Con la sua onestà e la sua nobiltà d’animo ha conquistato il rispetto e l’affetto dei suoi compaesani, che oggi ne piangono la scomparsa. Se n’è andato pochi giorni dopo aver compiuto il suo 90esimo compleanno Romolo Renzetti, persona conosciutissima nel cornigliese, ma non solo. La sua carriera lavorativa lo ha portato in Svizzera e poi a Milano, dove ha fondato una grossa impresa edile che ha lavorato alla realizzazione di interi quartieri della periferia del capoluogo lombardo. Nato in Francia, dove la famiglia si era trasferita per lavoro, Romolo approdò a Graiana Chiesa, dove viveva la nonna materna, quando aveva solo 2 anni, dopo la morte del padre. Qui trascorse l’infanzia per poi andare in Svizzera alla ricerca di fortuna. E la fortuna, in effetti, la trovò: è qui che ha conosciuto la sua Maria, scomparsa meno di un anno fa. Il corteggiamento fu serrato: lei lavorava in un negozio di scarpe e aveva il divieto di parlare con i clienti che non acquistavano nulla. «Di soldi per comprare le scarpe non ne avevo – raccontava sempre Romolo – ma di stringhe ne ho comprate tante». Con Maria, che nel frattempo divenne sua moglie e con la quale ebbe un figlio, Romano, si trasferì a Milano, dove la ruota iniziò a girare anche per Romolo. In pochi anni mise in piedi una grande impresa edile, aggiudicandosi anche lavori molto importanti. All’inizio degli anni ‘70 decise però di fare ritorno a Corniglio, dove si stabilì in una bella casa alla Lumiera prima, e poi – quando la grande frana di Corniglio si abbatté con furia sulla zona – a Miano. Qui continuò a fare quello che aveva sempre fatto: lavorare e dare lavoro ai suoi compaesani. Era un gran lavoratore Romolo, tanto che solo alla soglia degli 80 anni decise di fermarsi e di godersi il meritato riposo. Riservato e poco mondano, Romolo sarà ricordato anche per la sua generosità e per il suo altruismo ed in molti si sono riuniti venerdì per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio: ora riposa per sempre nel cimitero di Miano, accanto alla sua Maria.

Beatrice Minozzi