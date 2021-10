Fidenza, addio a Roberto Aliani

La banda Città di Fidenza è in lutto: se n'è andato all'improvviso, stroncato da un malore, Roberto Aliani, una delle colonne portanti del complesso bandistico cittadino. Aveva 73 anni.

La perdita

E così la città perde un'altra delle sue figure storiche, un protagonista della vita cittadina sotto tanti aspetti, lavorativi, associativi, politici. Una di quelle persone che erano un punto di riferimento per molti in vari ambienti della città.

La carriera

Aliani era stato assunto in giovane età alle dipendenze delle Ferrovie, dove era stato per anni, a capo del personale viaggiante, del Nord Italia. Ma era conosciuto anche per il suo intenso impegno politico che l'aveva portato ade essere nominato negli anni Ottanta assessore ai Servizi sociali, come indipendente del Psi.

Era una persona cordiale, rispettosa, benvoluta da tutti. La sua più grande passione era la musica e da trent'anni suonava nella banda fidentina.

La musica

Aveva partecipato alla rifondazione della banda, spendendosi con tutte le sue forze, per rilanciarla. E adesso era entusiasta di vedere la «sua» banda tornata in gran spolvero, con tanti nuovi elementi, sempre presente a tutti i più importanti eventi della città. Roberto suonava il genis (o flicorno contralto), ma anche i piatti e la grancassa. Non mancava mai a ogni uscita del complesso, lì, orgoglioso nella sua bella divisa azzurra. Aveva fatto parte anche del consiglio direttivo del complesso bandistico. «Siamo tutti rattristati per la scomparsa di Roberto – hanno sottolineato i componenti della banda fidentina, con alla testa il presidente Simone Aiolfi – e ancora non possiamo credere che se ne sia andato, così, all'improvviso. Ci mancherà immensamente, ma lo porteremo sempre con noi. Sarà nei nostri cuori, in ogni istante, in ogni nota. Lui che amava così tanto la musica, la sua banda, lui che ha fatto così tanto, per vederla tornare a risplendere. Ciao Roberto».

L'addio

E oggi la «sua » banda, al gran completo, sarà lì, fuori dalla chiesa e dal cimitero, per salutarlo. In musica. Come lui avrebbe voluto. In chiesa, all'organo, suonerà il maestro Luigi Rizzi, direttore della banda, mentre Gabriele Cassi gli dedicherà il «Silenzio». Altri brani sacri saranno eseguiti da tutti gli strumentisti riuniti insieme. Roberto Aliani ha lasciato la moglie Tina, i figli Marco e Chiara con Marco, il fratello Paolo, i cognati, i parenti. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di San Paolo, provenendo dall'ospedale di Vaio.

s.l.