L'assessore Donini: «Covid, avremo un inverno meno complesso dello scorso»

Spostarsi sempre più verso una sanità di prossimità: non ha dubbi Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, mentre sottolinea l'importanza della prevenzione, in vista dell'evento regionale «Tieni in forma il tuo cuore», oggi in piazza Garibaldi.

L'orientamento per il futuro sembra guardare sempre più a una sanità territoriale. È una lezione che ci lascia il Covid?

«Se pensiamo alle fasi più drammatiche dell'emergenza, è evidente che a un certo punto è cambiato il paradigma dell'intervento sanitario: non siamo più stati asserragliati negli ospedali ad attendere i malati, ma siamo andati sul territorio letteralmente a caccia del virus grazie, tra l'altro, all'attività delle Usca, individuando e spegnendo sul nascere potenziali focolai. Questo ci insegna che è corretto andare sempre più verso una sanità di prossimità. Le risorse ci sono già tutte, dai medici di medicina generale agli infermieri di comunità, dai pediatri alle farmacie, con riferimento puntuale alle case della salute di cui abbiamo la rete più estesa d'Italia, con 130 strutture su un totale di circa 500 a livello nazionale».

Resta un 15% di non vaccinati. Con questa percentuale c'è il rischio di nuove chiusure?

«In realtà con la prima dose siamo sopra all'86% in regione, a Parma 87,2%, quindi all'appello – se non dovesse aumentare ulteriormente questa copertura – mancherebbe circa il 12 o 13%. Sono numeri che vorremmo più alti, questo è evidente, ma siamo oggettivamente dalle parti di quella che viene definita immunità di comunità. Sono per ora rassicuranti anche i dati dell'incidenza e dei ricoveri ospedalieri, i due principali parametri per determinare eventuali nuove chiusure. Sono fiducioso che, con l'impegno di tutti a rispettare le regole di sicurezza sanitaria, potremmo trascorrere un autunno e un inverno sicuramente meno complessi rispetto all'anno scorso».

Campagna antinfluenzale: quando partirà in regione? Ci sarà sinergia con la terza dose anti Covid?

«Partiremo il 25 ottobre con le vaccinazioni antinfluenzali, il target è quello di sempre, donne in gravidanza, donne e uomini over 60 con o senza patologie, bambini e adulti con patologie croniche, operatori sanitari e socio-sanitari, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, personale degli allevamenti e macelli e, naturalmente, anche quest'anno è evidente che la vaccinazione antinfluenzale potrebbe semplificare un'eventuale diagnosi rispetto al Covid, fermo restando il fatto che la percentuale dei vaccinati contro il Covid è ormai altissima. Su un'eventuale sinergia con le terze dosi si è in attesa dell'eventuale via libera da parte degli organismi autorizzativi e dal Ministero: la regione sta valutando, in sede di cabina di regia regionale, diversi modelli organizzativi».

Terza dose: quando inizierà la vaccinazione dei sanitari? E quella per i bambini dai 6 ai 12 anni?

«La priorità, come indicato dal Ministero della salute, sono i trapiantati e immunocompromessi, un target che in Emilia-Romagna si attesta ad oltre 53mila cittadini. Per ora ci concentriamo su queste persone, che rappresentano le fragilità più evidenti».

Medici di base: cosa pensate di fare per sopperire alla carenza di queste figure?

«Sui medici di medicina generale è in corso una discussione in sede di Conferenza delle Regioni che li considera i soggetti principali della riforma territoriale della sanità. Si tenga conto che in Italia grazie a Pnrr, Decreto-legge Calabria, l'intesa del 1° agosto 2018 e le Borse ordinarie, passeremo da 1820 posti di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2020-2023 (di cui 167 per la nostra Regione) a 4079 per il triennio 2021-2024, che per la sola Emilia-Romagna significa oltre 300 in più».

Che servizi offre l'evento «Tieni in forma il tuo cuore»?

«Sarà presente una clinica mobile in cui farsi controllare la pressione, l'indice di massa corporea, l'assetto lipidico e la fibrillazione atriale asintomatica. Le associazioni di volontariato garantiranno anche momenti di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori e sarà anche possibile assistere a brevi momenti di formazione sui sani stili di vita. Questo tipo di patologie infatti, sono la principale causa di morte anche a Parma. Stando ai dati dell'Atlante della mortalità del quadriennio 2014-2018, l'indice di mortalità regionale è di 384,8 per 100mila abitanti. Il dato, per quel che riguarda Parma, si alza a 403,3 come media provinciale e sale a 437,8 se facciamo riferimento solo ai maschi. Per le donne, invece, è di 374,6».

Il Covid ha costretto alla temporanea sospensione degli screening

«È vero, ma per fortuna la situazione è meno complicata di quanto possa apparire. L'unica vera sospensione degli screening c'è stata tra marzo e aprile del 2020, con il primo lockdown. Una volta ripartiti, grazie alla dedizione e alla competenza dei nostri professionisti e all'organizzazione messa in campo, abbiamo recuperato gran parte del pregresso. Però c'è ancora da lavorare, questo è evidente».

Luca Molinari