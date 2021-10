Lo Stato Sociale in concerto all'autodromo

Varano Melegari, Motorvalley, Emilia Romagna. L'eccellenza dei motori è qui, nelle piste e nelle aziende che producono auto e moto da sogno. Sono motori che cantano. E forse non è un caso che l'Emilia Romagna sia anche una delle zone più fertili per la musica. A queste due eccellenze sono dedicati i Mini Big Love Days di oggi e domani all'autodromo di Varano: due giorni di festa in cui sono protagoniste le Mini con diverse esperienze di guida e la musica con il concerto di stasera a cura di Radio 105. Quattro le esibizioni live previste: «Lo Stato Sociale» «Sottotono», «Fasma», «Nyv». Ne abbiamo parlato con Lodo Guenzi, cantante de «Lo Stato Sociale», unici emiliani presenti.

Durante la pandemia ognuno di voi ha curato e pubblicato personalmente e singolarmente un album, una scelta unica nel mercato discografico. Ora qual è il presente della band?

«Sappiamo dove siamo, eternamente sappiamo dove siamo. Però sappiamo vagamente dove stiamo andando. Sappiamo solo che stiamo andando verso un processo di ricostruzione dell'unità, con un pugno audace in tasca, verso un luogo dove torneranno ad esserci le canzoni dello Stato Sociale come somma dei cinque e non come ricordo dei cinque».

E il futuro?

«Vale la risposta di prima. Noi non sappiamo, noi stiamo capendo. Vorremmo appunto tornare a fare cose insieme noi cinque, per capire dove queste strade ci hanno portato, per capire di nuovo chi siamo. Sembra tutto psicanalitico ma alla fine si fanno le canzoni per questo motivo».

Quale, invece, il futuro nell'immediato per la musica?

«Sembra non ci siano grandi speranze per il semplice fatto che anche dopo questo periodo infame e improbabile, appena si è ricostruito uno spazio per fare delle cose e farle neanche in maniera sostenibile, c'è stato più l'istinto di andare a recuperare la propria fetta di mercato piuttosto che continuare a lottare per cambiare le regole di un sistema che non tutela chi lavora. E quando dico chi lavora non intendo il cantante famoso, intendo delle persone che spostano dei pesi per otto ore al giorno e fanno gli spettacoli per davvero. Questa cosa non ci ha unito, non ha unito le major del live alle agenzie indipendenti, non ha unito artisti di fette di mercato diverse. Mi pare che l'interesse personale non sia stato sepolto sotto l'urgenza di quello collettivo».

Siete artisti emiliani in un appuntamento legato ai motori, altra eccellenza della nostra regione. Che serata sarà?

«Non ho mai idea prima di cosa andremo a fare dopo e questa è l'unica cosa che non cambia. La nostra presenza credo sia una questione legata anche all'emilianità, almeno nel mio caso. Io non ho la patente, quindi non sono proprio l'ideale per una festa di macchine. Ma non è la prima volta che mi capita».

Progetti per il futoro?

«Sì, ci sono. Se ne possono dire? No, nessuno. È questa la fregatura dei progetti, che finché sono progetti sono segreti».

L'accesso all'evento, aperto al pubblico e totalmente gratuito, sarà consentito ad un numero massimo di 2.500 persone contemporaneamente. Per partecipare occorre registrarsi sul sito mini.it/biglovedays (anche durante i giorni stessi dell'evento). Una volta all'interno, durante la giornata di sabato sarà possibile prenotarsi – fino a esaurimento posti – per il live serale.

Pierangelo Pettenati