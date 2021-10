Medesano, tentativi di furto in aumento

Medesano Durante la settimana appena trascorsa, sono stati numerosissimi gli episodi di furti tentati in paese.

I cittadini, tramite i propri gruppi, si sono dati voce l'un l'altro per mettersi in guardia. Ma non sono mancate neppure le segnalazioni alle forze dell'ordine, già impegnate per cercare di identificare i responsabili.

I raid dei soliti ignoti sono iniziati il 24 settembre. Viaggiando a ritroso fra le segnalazioni, sono infatti due i tentativi fatti dai ladri in quella giornata. Il primo, verso le 20, in strada delle Milane. L'altro, poco prima delle 23, in via Mazzini.

Testimoni raccontano di «2 o 3 persone» che, vistesi scoperte dai proprietari di casa, si sono date alla fuga prima d'introdursi nelle abitazioni.

Il giorno dopo, il 25, altra segnalazione sempre in via Mazzini. Qui i padroni di casa, alle 22.40, dopo aver scoperto delle ombre che si muovevano in giardino, si sono trovati gli intrusi davanti alla porta di casa. Una volta lanciato l'allarme, i malviventi si sono dileguati. Sempre il 25, in via Antelami, i cittadini riportano che due anziani si sono trovati i ladri in casa alle 22. Fortunatamente, dopo l'urlo lanciato dai coniugi, i vicini sono intervenuti costringendo i malviventi ad una precipitosa fuga. Il 27, invece, si segnala un tentativo in via Belvedere. I testimoni hanno visto «3 tizi» prima che fuggissero. Ancora il giorno 27. Altri due tentativi. Il primo, in via Divisione Julia, in piena notte alle 2.30.

Il secondo, poche ore dopo, «fra le 2 e le 5», in via IV Novembre. Anche qui i malviventi paiono essere 3 come nel caso di via Belvedere. L'ultimo tentativo, in ordine di tempo, il 29 in via Michelangelo. Qui, alle 21.15, una persona si è trovata «i ladri sotto casa». Pure in quest'ultimo episodio, sono 3 le persone avvistate. «In questi giorni - dichiara il sindaco Michele Giovanelli - abbiamo seguito da vicino le notizie relative ai furti avvenuti e a quelli tentati. Ci siamo confrontati con i militari dell'Arma dei carabinieri e gli agenti di Polizia locale per intensificare le pattuglie sul nostro territorio. Stiamo cercando di lavorare utilizzando ogni dettaglio utile che emerge dalle denunce e dalle segnalazioni che ci sono arrivate. Raccomandiamo a tutta la cittadinanza la massima attenzione, soprattutto nella fascia oraria dal tardo pomeriggio in poi, e di chiamare subito le forze dell'ordine nel caso in cui si vedano in paese persone o movimenti sospetti».

