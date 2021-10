Pilotta, il piazzale sarà rifatto In arrivo 4,5 milioni dal ministero

Sono in arrivo 4,5 milioni di euro al complesso monumentale della Pilotta. I fondi, spalmati su tre anni, sono stanziati dal ministero della Cultura e consentiranno di realizzare una serie di opere che – assieme ai tanti progetti già in corso – contribuiranno a cambiare il volto della Pilotta.

1,8 milioni per il piazzale

Circa 1,8 milioni di euro saranno destinati al rifacimento del piazzale della Pilotta (piazzale di San Pietro Martire), ossia l'area esterna in ciottolato che confina con piazza della Pace.

2,7 milioni per i tetti

Gli altri 2,7 milioni serviranno invece a rifare i tetti della struttura.

Simone Verde, direttore del complesso monumentale della Pilotta, non nasconde la propria soddisfazione. «Si tratta di un ottimo risultato – dichiara –. Le somme che arrivano dal ministero della Cultura ci consentono di realizzare altri importanti lavori, all'interno di un progetto ben più ampio». La prima tranche di finanziamenti arriverà subito e consentirà di riqualificare tutto il piazzale della Pilotta. «I lavori inizieranno il prima possibile – annuncia Verde –, valuteremo come suddividere gli stralci una volta che avremo a disposizione i fondi. Un progetto di massima c'è già. Il piazzale di San Pietro Martire non sarà stravolto, ma manterrà il suo aspetto originario, al pari del selciato. Durante i lavori saranno ripuliti anche i voltoni».

Bagni pubblici

Verde tende la mano al Comune. «L'auspicio è che attraverso questo progetto si possa trovare una collaborazione con il Comune, per definire degli spazi condivisi per i bagni pubblici – precisa Verde -. Speriamo di trovare la quadra e inserire all'interno di questo intervento anche la questione bagni».

I fondi in arrivo consentiranno anche di rifare tutti i tetti della Pilotta. «Al momento sono già in corso delle indagini diagnostiche – spiega il direttore del complesso monumentale della Pilotta – per capire che tipo di interventi effettuare. La ricognizione ci consentirà anche di capire quali sono i punti di fragilità. Una particolare attenzione sarà dedicata alla copertura del teatro Farnese».

Gli altri interventi

I nuovi interventi rappresentano due importanti tasselli all'interno di un mosaico di iniziative ben più articolato. «Entro l'anno dovremmo riuscire a concludere una serie di interventi di grande rilievo – dichiara Verde -. Penso al museo Bodoniano, al nuovo ingresso della biblioteca Palatina, al cortile della Cavallerizza, alla nuova ala del museo archeologico». Non solo. «Da qui a fine anno inaugureremo l'ala ovest nella sua integralità – continua -. L'obiettivo è quello di arrivare alla prossima primavera-estate per l'inaugurazione della nuova Pilotta. In questi mesi si chiuderà un ciclo importantissimo di lavori a cui ne seguiranno altri nei prossimi anni».

Riapertura scuderie

Un'altra novità importante è in arrivo a breve. «Tra una quindicina di giorni o al massimo a inizio novembre – precisa Verde – riapriremo al pubblico per la prima volta le scuderie ducali, grazie ad un accordo con l'Ateneo, che ringrazio pubblicamente per la disponibilità dimostrata. Si tratta degli spazi che si trovano sotto l'ala nord, con ingresso su via Bodoni. La riapertura sarà celebrata ospitando una delle mostre più importanti per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. Per la prima volta sarà esposta la serie integrale delle illustrazioni della Divina Commedia di Francesco Scaramuzza».

