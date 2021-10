Sei anni e 105 giorni a uno spacciatore seriale

Il mare dello spaccio, nella loro indagine i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile lo misurarono goccia a goccia. Dose dopo dose, scoprirono che altro che una «modica quantità» era venduta dallo stesso pusher. Se n'è tenuto conto eccome nella sentenza di primo grado con la quale uno spacciatore tunisino è stato condannato a sei anni, tre mesi e 15 giorni dal giudice Annalisa Dini, dopo che il pm Marirosa Parlangeli aveva chiesto sette anni e mezzo. Un verdetto che suona anche da monito a chi intenda dedicarsi al mercato (pur se al minuto) della morte.

È di eroina che si parla, tanto per essere chiari. Sostanza che conta una nutrita schiera di schiavi a Parma. Stando alle accuse, il nordafricano, ne avrebbe «fidelizzati» a centinaia. Già condannato a otto anni, sempre per spaccio, l'uomo, sulla trentina, non avrebbe abbandonato l'attività nemmeno mentre scontava la pena. Quando si trovava in carcere, sarebbero stati i suoi sottoposti a a seguire i «clienti». Messo poi in detenzione domiciliare, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe ripreso lui le fila, ricevendo le telefonate e gestendo gli appuntamenti in strada, soprattutto in via Volturno o in via Imbriani. A volte, i tossicomani al Barilla Center, a due passi da casa, pare fosse lui stesso a incontrarli.

Le indagini cominciarono a fine 2017, grazie a un nome emerso in un'intercettazione ambientale. Quindi, individuato il sospetto e fermato un acquirente, i militari riuscirono a ottenere il numero di cellulare del presunto pusher. Fu grazie all'ascolto delle sue telefonate che si cominciarono a sommare le dosi comprate ogni giorno dalle centinaia di eroinomani parmigiani che avevano nel tunisino il punto di riferimento. Fino al gennaio del 2019, quando scattarono le manette ai polsi e l'uomo tornò ai domiciliari. A «campione», l'accusa ha scelto 14 acquirenti come testimoni. Tra loro, una donna che ha raccontato in aula di essere costretta a farsi sei-sette volte al giorno. Sarebbe bastato sommare l'eroina che si iniettava in vena lei, perché la quantità non fosse più modica.

Roberto Longoni