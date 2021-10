Via Pintor, code infinite per il cambio del medico

Code, lunghe attese, nervosismo. É successo ieri mattina alla Casa della salute di via Pintor, che - per una coincidenza che vede in questi giorni il rinnovo di alcuni medici di base - è stata presa d'assalto.

«Sono arrivato alle 9 per prenotare alcune prestazioni al cup e ho ottenuto il “numerino” 810. Mi sono messo in paziente attesa, ma a mezzogiorno si stava ancora servendo il numero 740 - riferisce un assistito - Inizialmente sembrava che alle 12,45 il servizio sarebbe stato chiuso, per cui ho cercato di parlare con qualche responsabile per capire se era il caso di restare o meno. Impossibile: il vigilante bloccava l'accesso, come previsto dalle normative Covid, e non c'era nessuno con cui parlare. Alla fine è stato chiarito che chi aveva il numerino sarebbe comunque stato ricevuto, cosa che, per me, è avvenuta verso l'una».

Nel frattempo la coda si è ingrossata, la gente ha cominciato a stazionare in strada, con bici, moto e auto costrette a fare lo slalom fra i pedoni. «Se non è stato assembramento, poco ci mancava: c'era gente sulle scale di accesso, ammassata o seduta per la stanchezza, e un continuo via vai - dice ancora l'assistito rimasto quasi quattro ore in attesa - I vigilantes hanno cominciato a chiamare i numeri a gran voce, cercando di farsi sentire anche da chi era a parecchi metri di distanza dall'ingresso. E fortuna che non pioveva...».

L'Ausl ha spiegato in serata con un comunicato che il 30 settembre hanno cessato la propria attività due pediatri di libera scelta e un medico di famiglia: tutti con ambulatorio a Parma e con incarico provvisorio. A questi si aggiunge un altro pediatra che cessa l'attività su Parma proprio domani.

«Quando cessa l'attività un professionista incaricato, è necessario che il cittadino scelga un nuovo medico titolare. Un'assegnazione che può avvenire in automatico - recita il comunicato Ausl - Gli assistiti di tutti e quattro i professionisti sono stati avvisati con lettera dall'Ausl della cessazione con congruo anticipo, nella prima settimana di settembre».

L'Ausl sostiene che sono state fornite per tempo le informazioni e le modalità per scegliere i nuovi medici e che «gli sportelli unici-cup nel distretto di Parma sono tutti in funzione e operativi a pieno regime, in particolare ieri alla Casa della Salute Pintor Molinetto erano aperti otto sportelli».

L'Ausl ricorda i modi alternativi di scelta del medico, oltre ad andare di persona ai cup: «Con Fascicolo Sanitario elettronico, se attivato, entro la data di cessazione del professionista in scadenza, o inviando tramite e-mail all'indirizzo autocertificazioniparma@ausl.pr.it il modulo compilato e firmato disponibile anche nel sito www.ausl.pr.it e trasmesso in allegato alla lettera di invito a scegliere il nuovo medico». «Spiace - conclude il comunicato aziendale - se le attese agli sportelli della Casa della Salute Pintor Molinetto oggi (ieri per chi legge, ndr) si sono prolungate, causando disagi ai cittadini».

