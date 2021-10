«Suo figlio ha avuto un incidente». E gli consegna 3500 euro

Colorno 3500 euro. E' questa la cifra sottratta con l'inganno ad un'anziana colornese da un truffatore senza scrupoli. La tecnica è di quelle già viste più volte, ma in questi casi a fare la differenza è sempre l'abilità dei malviventi, capaci di mettere sotto pressione la vittima tanto da far perdere la lucidità necessaria ad individuare le incoerenze nella «storiella» raccontata.

Tutto è iniziato con lo squillo del telefono di casa della donna che si è trovata, all'altro capo della cornetta, il sedicente avvocato difensore del figlio, rimasto coinvolto in un incidente e arrestato dalle forze dell'ordine. Per una madre indubbiamente una «notizia» di questo tipo è già sufficiente per andare in agitazione, ma l'uomo ha aggiunto il carico da 90: il figlio sarebbe stato processato per direttissima se non avesse consegnato subito la somma di 3500 euro, in soldi o gioielli, ad un messo che sarebbe stato mandato a casa sua per il ritiro.

E, per rassicurarla, il truffatore ha lasciato anche il numero di cellulare del «poliziotto» che aveva in custodia il figlio. Senza nemmeno comporre il numero fornito, la donna ha rapidamente messo insieme la cifra richiesta e ha atteso l'arrivo dell'uomo preannunciato nella telefonata. Consegnati i soldi, la donna ha persino avuto rassicurazioni sulle condizioni di salute del figlio e sull'esito positivo della vicenda, sicuramente dispendiosa ma – grazie a lei - senza strascichi giudiziari. Su consiglio dei malviventi, la donna ha atteso per circa un'ora il rientro del figlio ma, vedendo che questo non arrivava, lo ha chiamato al cellulare, scoprendo così di essere stata vittima di un raggiro ben costruito.

A quel punto non è rimasto altro da fare che recarsi alla caserma dei carabinieri di Colorno per sporgere denuncia, anche se sicuramente i soldi consegnati avranno già preso il volo.

«Questo tipo di truffa è particolarmente odiosa perché vengono prese di mira persone anziane e indifese facendo leva sulle loro emozioni – sottolinea il maggiore Vito Franchini, comandante della Compagnia Carabinieri di Fidenza e studioso delle dinamiche psicologiche alla base delle condotte criminali -. Un incidente con feriti o morti, un arresto, un processo, per fare un esempio degli scenari utilizzati più frequentemente dai truffatori, sono eventi che a un genitore creano angoscia e, avendone la possibilità, rendono pronti a tutto pur di aiutare i figli».

Chiara De Carli