Buffon si danna ma non basta: Parma rimontato

Delprato 6,5

Perde un brutto pallone in avvio poi lotta bene con il guizzante Latte Lath e disegna un assist al bacio per la volée di Vazquez.

Cobbaut 6

Gioca come i granitici stopper di un tempo, sfruttando il fisico per fermare gli avversari. C'è poco filtro e il lavoro abbona la lui non trema.

Valenti 6

Qualche sbavatura in costruzione ma è globalmente attento a chiudere spazi e contrastare. Lo vediamo in crescita.

Coulibaly 6

Questo '99 continua a sorprendere per l'intelligenza con cui affronta entrambe le fasi. Quando esce le cose non migliorano.

Juric 6

Le rotazioni dei trequartisti danno fastidio, lui si distingue per un gran salvataggio e un po' di legna.

Schiattarella 6

Là in mezzo domina davanti ai suoi ex tifosi. Spende fosforo e mestiere ma da solo non può reggere l'urto per 90'

Vazquez 4

Passo lento, tocchi fini, il gol una è sciccheria e l'espulsione una follia: forse del Parma non gli importa abbastanza.

Brunetta 5,5

Sulla destra resta un po' isolato, quando si accentra nasce il gol, poi però non è abbastanza lucido per incidere.

Tutino 6

Sblocca la gara con un gol da opportunista che è poi quello che gli si chiede e ancora una volta esce anzitempo zoppicando.

Mihaila 5

Spesso parte a testa bassa e va a sbattere, poi getta sciaguratamente alle ortiche la palla del 2-0. Negativo.

Busi st 17' 5

Subentra a Mihaila e prima fa l'esterno alto poi si abbassa, ma fa danni sopra e sotto. Chissà quando tornerà a giocare.

Sohm st 17' 6

Entra bene e in mezzo prima collabora al 2-0 poi manca il gol con una azione personale che ora lascia rimpianti.

Inglese st 22' 6

Entra, arriva subito il 2-0 e lui si spende là davanti con grande lena: che jella quel palo che poteva scrivere un finale diverso.

Bonny st 40' sv

Mostra dei numeri interessanti ma alla fine la sua «leggerezza» in avanti consente agli avversari di ripartire

Correia st 40' sv

Uno scampolo senza arte né parte , va anche al tiro ma glielo respingono.

Il migliore

Buffon 6,5

Ha lavorato molto più del suo collega e nel primo tempo ha compiuto tre o quattro interventi impeccabili. Anche nella ripresa tra uscite aeree e a terra ha chiuso tutto quello che poteva dando anche grande sicurezza nel gioco con i piedi e nelle continue direttive impartite ai compagni. Ma neanche lui basta a salvare la fase difensiva crociata. Sul primo gol forse tarda una frazione a ricomporsi e cambiare direzione, il secondo è imparabile. Globalmente s'è confermato un bonus inestimabile per questa squadra.

L'allenatore

Maresca 5

Sul piano del gioco ci restano negli occhi solo due o tre azioni, tra cui quella del 2-0, mentre Buffon ha lavorato molto, troppo. Molto meglio in contropiede nella ripresa, ma con poca cattiveria. I tre punti, seppure «larghi», avrebbero fatto comodo. Piuttosto ci ha lasciato perplessi la sequenza delle sostituzioni. Prima Busi alto, poi Correia e Bonny quando c'era da battagliare, mah... poteva andare bene lo stesso, ma così è andata male.