Caro metano, il prezzo del carburante raddoppia in 24 ore

La stangata del metano arriva all'improvviso, con prezzi raddoppiati nell'arco di 24 ore. Se prima costava circa 1 euro, ora viaggia sui 2 euro al chilo. Risultato: automobilisti increduli e inferociti - c'è chi se l'è presa col benzinaio - ma anche con il portafoglio più leggero. «Fino a ieri (giovedì, ndr) spendevo 17 euro, oggi 31. Qualcosa non va», si legge in un post circolato venerdì su Facebook e già diventato virale. Ma il rincaro non riguarda tutti i distributori: qualcuno continua a vendere il metano a poco più di un euro al chilo. Mentre altri sono stati costretti a raddoppiare il prezzo da un giorno all'altro. «Nessuna speculazione. È schizzato alle stelle il costo della materia prima», assicura Angelo Pizzaferri, uno dei gestori che ha rialzato il prezzo del metano.

Tempesta perfetta

Che il costo delle materie prime (non solo dei carburanti) sia schizzato alle stelle è sotto gli occhi di tutti. Ma questo non basta a spiegare i rincari a macchia di leopardo. Occorre tener presente i contratti dei vari gestori con i fornitori di metano: negli ultimi mesi il costo del carburante è aumentato notevolmente e il rincaro si è subito abbattuto su quelle pompe in cui è scaduto il contratto di fornitura. Se fino a pochi giorni fa il vecchio contratto annuale manteneva i prezzi bassi - in quanto applicava il costo fissato quando la materia prima era molto più economica - ora le nuove forniture devono essere pagate tenendo conto dei nuovi prezzi, molto meno vantaggiosi, fissati dal mercato energetico. Insomma, una tempesta perfetta, che ha l'effetto di alleggerire le tasche di tutti quegli automobilisti che fino ad oggi si rifornivano con uno dei carburanti più a buon mercato. «La differenza dei prezzi fra le varie stazioni dipende da quando sono scaduti i contratti con il fornitore. A noi sono scaduti ora, quindi siamo costretti ad applicare prezzi attorno ai due euro al chilo. Se non ci saranno riduzioni a monte, da qua a dicembre tutti si allineeranno ai valori attuali. Vedremo se, da marzo, potranno esserci delle riduzioni». La previsione di Pizzaferri è una doccia fredda, perché prevede un rincaro generalizzato e non più a macchia di leopardo.

La mappa dei prezzi

Tra Parma e provincia esistono 27 distributori di metano e l'andamento dei prezzi è tutto un su e giù. Si va da 1.999 a 0.979, come si può verificare su «Osservaprezzi carburanti» del ministero dello Sviluppo economico, il portale in cui gli stessi gestori sono tenuti a segnalare ogni variazione di prezzo. Al momento, in sei stazioni il prezzo oscilla tra 1.999 e 1.899, ma altri seguiranno con i rincari. «Altre sei o sette stazioni vedranno scadere il contratto di fornitura entro dicembre e quindi saranno costrette ad aumentare i prezzi».

Occhio all'indice

«L'indice di riferimento del gas si chiama Ttf. Mediamente, era attorno ai 20 euro al megawattora. La media di settembre era sopra i 65, mentre ora siamo arrivati a 91. Con questi valori non ha senso fare un contratto a prezzo fisso annuale. Ora conviene pagare mese per mese, seguendo il prezzo variabile, sperando in una riduzione dopo l'inverno», suggerisce Pizzaferri.

Intanto, le stazioni che hanno rincarato il costo del metano sono state travolte dalle lamentele. «I rincari non dipendono da noi, che ora stiamo lavorando senza margine», assicura. Qualche gestore suggerisce un taglio dell'Iva al 5% per ridurre i costi (il Governo lo ha fatto per la bolletta). Nel frattempo non resta che mettere ma no al portafoglio.

Pierluigi Dallapina