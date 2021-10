Città in lutto per la morte improvvisa dell'oculista Daniela Padovani

L'improvvisa scomparsa di Daniela Padovani, oculista di 64 anni, ha destato in tutta la città profondo cordoglio e viva impressione.

Borghigiana doc, era una figura molto conosciuta e stimata, non solo a Fidenza, dove era al servizio della specialistica ambulatoriale e dell'Oculistica dell'ospedale di Vaio, ma era attiva anche a Borgotaro, Noceto, Fornovo, dove operava sempre come oculista nei Cup, alle dipendenze dell'Ausl.

In città, esercitava anche la libera professione, nel suo ambulatorio, in piazza Garibaldi.

Se n'è andata all'improvviso, stroncata da un malore, nella sua abitazione, lasciando nel dolore i suoi familiari, ma anche i tanti pazienti che avevano trovato in lei, non solo una specialista dalle elevate capacità professionali, ma anche una persona dalle squisite doti umane.

Daniela, il giorno prima della sua scomparsa, aveva trascorso una bella serata con la sua famiglia e nulla lasciava presagire il drammatico epilogo avvenuto il mattino successivo. Dopo essersi laureata in Medicina e chirurgia, si era specializzata in Oculistica.

E da lì aveva iniziato la sua attività, che ha svolto con competenza e passione, per quasi trent'anni.

Oltre ai suoi innumerevoli pazienti, anche i colleghi ne hanno ricordato la professionalità e la disponibilità. Sapeva essere discreta, gentile, rispettosa con tutti.

«Non mi pare ancora vero – ha sottolineato uno dei suoi pazienti incredulo – anche perché mi aveva prenotato un esame proprio giovedì, il giorno prima di andarsene. Quando il mattino successivo ho appreso della terribile notizia, ovviamente sono rimasto sconvolto. Serbo il ricordo di una dottoressa squisita, che era sempre pronta a consigliare e a rassicurare i suoi pazienti».

«È una gravissima perdita - ha aggiunto - e non ci resta che il ricordo di una donna e di un medico, che ha saputo spendersi, con tutta la sua professionalità e umanità».

Daniela viveva per i suoi adorati figli e nipoti. Anche la sua famiglia originaria, quella dei Padovani, è molto nota in tutta la città. In particolare, il padre Otello, aveva insegnato per tanti anni all'istituto agrario Solari ed era stato anche una figura di spicco della Resistenza.

Aveva ricoperto anche la carica di presidente della locale sezione dell'Anpi. Era stato insignito anche della Medaglia d' onore dal Prefetto di Parma, per essere stato deportato e internato nel campo di concentramento di Bolzano dal 13 febbraio alla fine dell'aprile 1945.

s.l.