Messa da Requiem, interminabile applauso

«Quando affronti la Messa da Requiem senti che stai facendo qualcosa che va al di là di una prestazione artistica: senti che stai facendo un servizio. E allora mi auguro che il pubblico si faccia accompagnare da Verdi in questo viaggio alla ricerca del trascendente, si faccia portare al centro del mistero, fino alle soglie dell'incomprensibile». È l'auspicio con cui, nei giorni passati, Daniele Gatti si apprestava ad affrontare la Messa da Requiem di Verdi, da lui diretta ieri sera al Teatro Regio di Parma nell'ambito del Festival Verdi 2021. È stata davvero un'occasione per compiere un viaggio intimo nella riflessione sulla morte di Giuseppe Verdi, tra paure, speranze, luci e ombre, quella in cui si è potuto immergere il numeroso pubblico presente alla serata. Appuntamento ricorrente del Festival Verdi, altre volte proposta in altre sedi, come il Parco Ducale nel 2020, o la Cattedrale di Parma in anni passati, la Messa da Requiem non perde nulla in un luogo laico come il Teatro Regio, che anzi con la sua acustica ha consentito al maestro Gatti di costruire un tempio basato unicamente sul suono, a partire da quel pianissimo del «Requiem aeternam» iniziale, che si trasforma quasi in un sospiro. Allo stesso modo il teatro ha amplificato e fatto sentire in tutta la sua forza il «Dies Irae», lievemente trattenuto nel ritmo ma non certo nella sonorità dal direttore, quasi a scandirne meglio la terribile potenza. Con estrema attenzione al significato del testo, il direttore ha dato una lettura fortemente drammatica del Requiem, offrendo con il suo gesto indicazioni minuziose, riguardanti il fraseggio, i respiri, le cesure e i silenzi, ai quattro solisti che lo hanno seguito con puntualità nell'interpretazione: il soprano Maria Agresta, il mezzosoprano Elina Garanča, il tenore Antonio Poli, il basso John Relyea (tutti, a eccezione di Poli, al loro debutto al Teatro Regio e nel Festival Verdi). Ma, se nella Messa da Requiem c'è spazio per la preghiera del singolo che emerge tra la folla, è anche vero che si tratta di un brano eminentemente corale.

Alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Regio di Parma, quest'ultimo preparato come sempre dal suo maestro Martino Faggiani, Gatti ha guidato le due compagini che sono risultate pronte a realizzare il suo gesto, coese e compatte, nonostante una disposizione complessa richiesta dal distanziamento (il coro era infatti suddiviso: in parte su una pedana rialzata alle spalle dell'orchestra, in parte in una sorta di loggione rialzato che appartiene alla scenografia di «Un ballo in maschera», titolo in scena in questi giorni al Teatro Regio per il Festival Verdi).

La serata è stata dedicata dal Teatro Regio alla memoria del compositore Sylvano Bussotti, scomparso a Milano il 19 settembre scorso. Dopo lo spegnersi del «Libera me, Domine» e un lungo silenzio, trattenuto, il pubblico si è sciolto in un lunghissimo, interminabile ed emozionato applauso per tutti gli interpreti.

Lucia Brighenti