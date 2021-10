Palpeggia una paziente: medico condannato per violenza sessuale

Assolto in primo grado, un medico 43enne è stato condannato in appello a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale. Il medico, venuto a Parma da studente, per poi ottenere sempre qui anche la specializzazione in Radioterapia e svolgere la professione in varie strutture ospedaliere, è accusato di aver sottoposto a una visita un po' troppo «approfondita» una diciannovenne che si era rivolta a lui, allora guardia medica a Scandiano.

La ragazza accusava forti dolori a causa di un herpes in bocca e a una spalla, e lui, stando alle accuse, le avrebbe palpeggiato le parti intime, dopo averla fatta spogliare e fatto assumere posizioni da lei definite «equivoche».

La visita in questione risale al 24 giugno 2012. Tornata a casa, la ragazza raccontò tutto al padre. Quindi, accompagnata da lui, si presentò all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. E qui l'équipe medica specializzata nei casi di violenza sessuale la trovò in stato di choc. Scattò così d'ufficio la segnalazione alla Squadra mobile e, dieci giorni dopo la visita, la denuncia da parte della ragazza. Il 27 gennaio 2015, nonostante le richieste dell'accusa (il pm Maria Rita Pantani) e della parte civile (la 19enne rappresentata dall'avvocato Lalla Gherpelli), il giudice Antonella Pini Bentivoglio emise un verdetto di piena innocenza a carico dell'imputato difeso dall'avvocato Paolo Mingori.

Sentenza ribaltata dalla Corte d'Appello di Bologna, presieduta dal giudice Maurizio Passarini, dopo il ricorso del pm che in sede di discussione ha chiesto sei anni di reclusione per il 43enne. «Una sentenza che non ci sorprende più di tanto - commenta Mingori -. Un po' ce lo aspettavamo, dopo l'annuncio da parte dei giudici bolognesi di voler reiterare la fase istruttoria, riascoltando la ragazza. Certo, nel malaugurato caso di condanna ci saremmo aspettati una pena al di sotto dei due anni, che permettesse la sospensione». E invece, nonostante il processo si sia svolto con rito abbreviato (che consente quindi lo sconto di un terzo della pena) e pur con la concessione delle attenuanti generiche, ai tre anni e quattro mesi di pena detentiva sono state aggiunte anche le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno; l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; la sospensione dell'esercizio di una professione per la durata di tre anni».

Il medico dovrà anche pagare le spese processuali e un risarcimento danni in favore della ragazza costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Fin da ora alla giovane è stata riconosciuta una provvisionale esecutiva di diecimila euro.

«Il mio assistito non condivide il verdetto, è molto rammaricato: l'assoluzione di Reggio era corretta - sottolinea Mingori -. Mi ha già anticipato che, non appena saranno depositate le motivazioni della sentenza, quindi entro fine dicembre, ricorrerà in Cassazione».

La notizia della condanna, l'imputato l'ha ricevuta per telefono. Sembra infatti che sia espatriato, non è ben chiaro quando. Secondo alcuni sarebbe tornato in Libano tre o quattro anni fa. Ma su questo non c'è alcuna certezza.

rob.lon.