Tommaso Taverna aveva compiuto 16 anni un mese fa, Salso è sotto choc

Una tragedia che si è consumata nelle acque del Mar Tirreno nel primo pomeriggio di ieri è piombata come un fulmine a ciel sereno in città gettando nello sconforto l’intera comunità salsese: il 16enne Tommaso Taverna è morto annegato nelle acque dell’Isola d’Elba.

La dinamica

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, nel primo pomeriggio il giovane, che era uscito in barca con alcuni familiari e alcuni amici, si è tuffato dal natante per fare il bagno di fronte al territorio comunale di Rio Marina, nei pressi di Cala Mandriola, quando, probabilmente a causa di un malore, non sarebbe più riuscito a tornare a galla.

I soccorsi

Immediatamente i presenti non vedendolo riemergere hanno dato l’allarme alla Capitaneria di porto - che ha inviato una motovedetta da Portoferraio - e alla centrale operativa del 118 iniziando nel contempo a cercarlo nel tratto di mare dove si era tuffato.

Le ricerche

I soccorritori dopo alcuni minuti di ricerche hanno individuato il corpo del 16enne a otto metri di profondità, poco distante da dove si era tuffato, recuperandolo e trasportandolo fino al porto di Portoferraio dove ad attenderlo erano presenti i volontari della Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio con il medico a bordo che, purtroppo, nonostante tutti i tentativi di rianimare il 16enne, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Lo choc

Sotto choc i familiari e gli amici che erano a bordo dell’imbarcazione con il giovane. Da Salsomaggiore, sconvolti dopo aver appreso la tragica notizia, sono immediatamente partiti alla volta dell’Isola d’Elba i genitori di Tommaso, Samuele e Katia. La notizia della tragedia ha fatto presto il giro della città dove la famiglia è molto conosciuta, gettando nell'incredulità e nello sconforto non soltanto gli amici ma l’intera comunità.

Il compleanno

Tommaso Taverna aveva compiuto i 16 anni un mese fa, compleanno che aveva festeggiato con gli amici e i familiari: dopo aver frequentato la scuola Sant’Agostino della città termale, Tommaso si era iscritto all’Istituto Salesiano San Benedetto di Parma che frequentava con profitto insieme ad altri ragazzi salsesi.

Lo sport

Il ragazzo era anche un ottimo sportivo: militava nelle file del Salso Calcio dove ricopriva il ruolo di portiere con grande impegno e notevoli risultati tanto da essere premiato lo scorso 8 settembre al torneo di Collecchio come miglior portiere della competizione.

Il cordoglio

La scomparsa di Tommaso ha colpito con grande partecipazione emotiva anche dirigenti e compagni di squadra. «Siamo sconvolti per questa perdita – affermano dal direttivo della società –. Tommaso era un ragazzo di poche parole ma aveva saputo farsi voler bene da tutti. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento così tragico». Quest’oggi la squadra del 2005 del Salso Calcio sospenderà l’attività, mentre le altre compagini della società giocheranno con il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio. Il feretro arriverà quest’oggi a Salsomaggiore. Tommaso ha lasciato oltre ai genitori anche la sorella maggiore Beatrice. M.L.