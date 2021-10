Capolavori digitalizzati: a Dubai presentata una start up made in Borgotaro

Monica Rossi

Opera d'arte di un'opera d'arte. Non è un gioco di parole, ma un progetto che permette, grazie alle tecnologie di ultima generazione (tra cui gli scanner 3D), di digitalizzare i capolavori: l'idea è di quattro under 30 e sta per essere presentata all'Expo di Dubai. Parliamo di Francesco Biacchi e Andrea Costella, borgotaresi, più Alessandro Tentoni ed Eros Alfani dell'«Apeiron Technologies», che hanno ideato un sistema grazie al quale sarà possibile replicare (passateci il termine anche se è improprio) un'opera d'arte in formato digitale e vendibile attraverso i «Non Fungible Token» (tradotto: gettoni non sostituibili). Noti come «Nft», sono pezzi digitali rari e certificati con la tecnologia blockchain, la stessa su cui vengono scambiate le criptovalute come i bitcoin. Ma che con le criptovalute hanno poco a che fare. In estrema sintesi, mentre queste ultime sono monete digitali presenti in copie di identico valore in grande quantità, gli Nft sono oggetti unici e autentici che non è possibile sostituire con uno differente.

Un'idea delle potenzialità del progetto si è vista agli Uffizi di Firenze, dove lo scorso 14 maggio è stata venduta (per 70mila euro) una copia digitale ad altissima risoluzione del Tondo Doni di Michelangelo. Insomma, non chiamiamole repliche. «Apeiron nasce per offrire ad artisti, musei e case d'aste tutte le possibilità della tecnologia blockchain, che è in pratica un “notaio digitale” in grado di certificare artista e data di produzione - spiega Biacchi -. L'abbiamo ideata perché ci siamo resi conto che mentre il mercato delle opere d'arte digitale è in forte espansione nei mercati esteri, l'Italia, culla e concentrazione del patrimonio artistico mondiale, non è adeguatamente rappresentata. Noi invece per primi portiamo sul mercato le migliori opere italiane, certificate sia dalla tecnologia blockchain, sia dall'artista o dal proprietario dell'opera come ad esempio un museo».

Per i giovani ideatori sarà, come detto, un debutto d'eccezione nel padiglione italiano a Dubai con l'artista parmigiana Jucci Ugolotti, che ha accettato di far digitalizzare due sue sculture di bronzo esposte all'Expo. Biacchi, che con Costella è tra gli ideatori di «Geoticket» (il portale italiano per l'acquisto online di permessi per funghi, pesca ed eventi di montagna) va già oltre gli Emirati. «Abbiamo tanti progetti legati a questa startup - svela -. Le possibilità della tecnologia blockchain sono infinite e si applicano a tutte le forme d'arte: antica, moderna, contemporanea come quella dei writers, così come la musica o altri settori che sonderemo. La nostra sfida è selezionare e “portare” sul mercato internazionale il meglio del panorama italiano: Giotto, Caravaggio, Michelangelo, ma anche le firme eccellenti di oggi, con un connubio di arte antica e moderna».