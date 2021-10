I compagni di squadra: «Ciao Tave, proteggici da lassù come facevi con la nostra porta»

È una città in lutto Salsomaggiore il giorno dopo la scomparsa del 16enne Tommaso Taverna, annegato sabato nelle acque dell'Isola d'Elba. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che era uscito in barca con alcuni familiari e amici, si è tuffato dal natante per fare il bagno quando, probabilmente a causa di un malore, non è più riuscito a tornare a galla. Immediate sono scattate le ricerche con il corpo che è stato ritrovato poco distante dall'imbarcazione ad otto metri di profondità.

La tragica notizia è giunta in città, dove la famiglia è molto conosciuta, lasciando tutti sgomenti: particolarmente scioccati i compagni di scuola e di squadra, il Salso Calcio, di «Tave» che ieri non hanno mancato di far sentire la propria vicinanza alla famiglia con tanti messaggi. «Grazie Tave insegna agli angeli a parare i rigori come hai fatto con me», «Ciao Tave, in questi anni mi sono molto affezionato a te e ci siamo divertiti molto assieme. Anche se non sei più con noi ti ricorderò sempre e rimarrai nel cuore di tutti noi».

E poi ancora: «Tave sono sicuro che da lassù, in ogni nostra partita, ci guarderai e tiferai per noi. Proteggici come hai protetto la nostra porta, riposa in pace portierone»; «Ciao Tave grazie per tutti i momenti belli che abbiamo condiviso e anche se sei sempre stato un amico di poche parole ti ho sempre stimato e mi hai sempre trasmesso forza, coraggio e verità per come affrontavi gli ostacoli che ti si ponevano davanti. Ti voglio bene portierone».

Questo invece il toccante ricordo di una mamma di un compagno di classe: «Caro Tommy questo è il mio ricordo speciale di te. Avevi 11 anni e stavi uscendo da scuola, ti aspettava tuo nonno in auto. Mi sei passato accanto e io ti ho salutato come tante volte prima. Di solito la tua risposta era un cenno col capo ma, da quel giorno, hai cominciato a rispondermi e a guardarmi con la coda dell'occhio: ciao! È stato come se il cielo fosse cambiato di colore. Ti hanno mai detto quanto belli sono i tuoi occhi? Mi sono sentita speciale. Tu sei speciale. Poche parole, sguardo basso, animo generoso e sensibile, intelligente e testardo, delicato e unico. Ciao, caro Tommaso».

