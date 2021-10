Il sindaco scrive ai cittadini: «Il gestore di Monte Ardone non tiene fede ai patti, conti in affanno»

Donatella Canali

Un bilancio da anni legato ai ristori per la discarica di Monte Ardone, la mancata corresponsione da parte dell'ente gestore di circa 500.000 euro previsti nel bilancio, la sparizione nel 2018 dalla convenzione per la gestione della discarica della fideiussione bancaria che avrebbe continuato a tutelare il Comune, la volontà ferma di non arretrare di un passo rispetto agli impegni presi in campagna elettorale: questi alcuni dei temi che Michela Zanetti affronta in una lettera aperta ai suoi concittadini, per spiegare il momento che sta vivendo il Comune di Fornovo. «Voglio che i fornovesi capiscano - scrive il sindaco - quanto la questione di Monte Ardone riguardi tutti noi, non solo per motivi ambientali, ma anche per motivi economici: il bilancio del Comune di Fornovo è da decenni legato agli introiti della discarica, nessuno si è mai preoccupato di emanciparlo dalle entrate extratributarie provenienti dalla discarica, in un'ottica alquanto miope, anche perché si sapeva che la discarica sarebbe andata ad esaurimento e avrebbe cessato i conferimenti nell'ottobre 2021 e quelle entrate sarebbero prima o poi venute a mancare».

«Appena eletta - prosegue -, proprio per la situazione non felice delle casse ambientali, ho iniziato un lavoro di cesello, mai affrontato dalle amministrazioni precedenti, per recuperare i crediti non riscossi dal Comune, lavoro che ha portato diversi frutti ma che è stato sospeso con la pandemia, da febbraio 2020 non è più possibile infatti recuperare i crediti esigibili. Nonostante la situazione difficile e una pandemia, dal 2019 ad oggi sul territorio fornovese sono arrivati finanziamenti per oltre due milioni di euro - prosegue la Zanetti - per opere di salvaguardia del territorio, dall'intervento di salvaguardia idraulica nella zona industriale del paese alla messa in sicurezza dello Scodogna alcune in partenza, alcune in fase di appalto, grazie a una minuziosa iniziativa di reperimento fondi. Purtroppo alcuni finanziamenti sono stati persi, come quello per la scuola e il motivo è molto semplice: era prevista una corresponsione di 46.000 euro da parte del Comune, che avrebbe dovuto ricavarli dai ristori ambientali per la discarica che non abbiamo ricevuto ed il ministero ha ritirato il finanziamento. E' ora di parlare a chiare lettere del convitato di pietra di ogni bilancio del Comune di Fornovo: il gestore della discarica. Entro ottobre Monte Ardone avrebbe dovuto finire i conferimenti, essendo arrivata ad esaurire i suoi 300.000 metri cubi. La proprietà ha chiesto alla regione di poterla ampliare aumentando il quantitativo di altri 400.000 metri cubi, la richiesta è al vaglio della regione e di molti enti coinvolti e in primavera, quando il consiglio comunale fornovese ha espresso unanime contrarietà alla richiesta di ampliamento e la giunta ha assunto posizioni conseguenti a questa volontà, la situazione biblica Davide contro Golia è diventata concreta. Il gestore - spiega ancora Zanetti - ha messo in discussione la convenzione che regola i rapporti con il comune di Fornovo, ha fatto ricorsi, e già da gennaio, non versa più i ristori, facendo mancare 500.000 euro già previsti nel nostro bilancio per opere pubbliche e quest'anno anche per la parte corrente. Da segnalare che fino al 2018 nella convenzione era prevista una fidejussione bancaria che avrebbe tutelato il comune di Fornovo in caso di inadempienze del gestore sui ristori, questa clausola è letteralmente sparita dalla convenzione al suo rinnovo, siglato dalla precedente amministrazione, nel 2018. Voglio rassicurare i cittadini - prosegue Zanetti - che l'amministrazione si sta battendo in tutte le sedi e con i mezzi giudiziari opportuni per far sì che le casse comunali ricevano quanto dovuto, con la ferma volontà di non tagliare servizi o fare aggiustamenti sulla pelle delle persone. Mantengo fede al mio mandato elettorale che al quarto punto prevedeva la chiusura della discarica al suo esaurimento, non accetto deroghe sulla salubrità dell'ambiente e continuerò ad andare avanti tenendo la barra dritta».

Donatella Canali