Messa da Requiem: le pagelle

DANIELE GATTI

Alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale

della Rai 9,5

Il maestro, alla guida

di un'Orchestra che risponde benissimo alle sue indicazioni, ha curato nei dettagli la lettura della Messa da Requiem. Fraseggi, pianissimi quasi impercettibili, sonorità di una potenza violenta, stacchi di tempo: tutto ha contribuito a portare al pubblico una interpretazione dai toni drammatici e al tempo stesso introspettiva.

CORO DEL TEATRO REGIO DI PARMA 9,5

Preparato dal suo maestro Martino Faggiani, disposto su due piani diversi (le voci femminili più gravi su una pedana rialzata alle spalle dell'orchestra, gli altri più in alto, su una sorta di loggione rialzato), il coro ha dato voce con compattezza e intensità al testo sacro, dalla filigrana più delicata alla irruenza del Dies Irae.

MARIA AGRESTA

Soprano 9

Voce raffinata, timbro caldo, con un mezzo vocale potente ma ben gestito nei pianissimi che Verdi chiede con dovizia in questa partitura, Maria Agresta si è mostrata un'interprete ideale per la Messa da Requiem. Bello anche l'amalgama con gli altri solisti, specie nei duetti con il mezzosoprano.

ELINA GARANCA

Mezzosoprano 9

Interprete attenta a realizzare le richieste minuziose del direttore d'orchestra, come nel «Liber Scriptus» di cui ha interpretato i dettagli del fraseggio, cesellando la musica sul testo, il mezzosoprano lettone non ha solo una bella voce, ma ha saputo porsi in relazione con tutti gli altri elementi che compongono il tessuto complesso della Messa.

ANTONIO POLI

Tenore 9

L'«Ingemisco» è uno dei momenti affidati da Giuseppe Verdi alla voce del tenore, e Antonio Poli (unico dei solisti che già aveva cantato al Festival Verdi, nel Macbeth del 2018) si è fatto notare, dandone un'interpretazione sfaccettata nel timbro, ricca di sfumature, mai troppo enfatica.

JOHN RELYEA

Basso 9

Il basso canadese ha dato voce allo stupore sospeso del «Mors stupebit» e alla cantabilità ripiegata del «Lacrymosa», trovando un bell'equilibrio e fondendosi bene con gli altri interpreti della Messa da Requiem.