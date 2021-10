Parrino: «Nuova Neurologia nel solco della sua tradizione»

Katia Golini

No all'autoritarismo, sì all'autorevolezza. «Vorrei essere un federatore. Un facilitatore di incontri tra persone e competenze». Americano di nascita, Liborio Parrino, 66 anni, quaranta dei quali trascorsi nella Neurologia del Maggiore («ho fatto a Parma il tirocinio post-laurea e sono sempre rimasto qui»), direttore del Centro di medicina del sonno, è stato nominato direttore dell'Unità operativa complessa di Neurologia dell'azienda ospedaliero-universitaria lo scorso 1º luglio («E perciò ringrazio il magnifico rettore Paolo Andrei e il direttore generale Massimo Fabi»).

L'approccio alla dirigenza è incentrato sul concetto di «soft power», il cosiddetto potere leggero fondato su dialogo, collaborazione, ascolto e rispetto, sostantivo che Parrino, a cui piace parlare chiaro, riempie di significato: «Meglio un no, di un sì detto per dire».

Sono trascorsi tre mesi dalla nomina e, nonostante il periodo estivo, Parrino, luminare nel suo campo, ha messo avanti i lavori per avviare la Neurologia a una nuova stagione. La chiave d'esordio? «Prima di tutto ho ascoltato, ascoltato e ascoltato. Ho sentito tutti e raccolto esperienze, pareri, valutazioni per capire cosa funziona e cosa ha bisogno di essere modificato. Da qui la riorganizzazione del reparto in vigore dal 1º ottobre. Sarà una prova per tre mesi, giusto per testarne la validità. Se funziona si va avanti così, altrimenti si corregge il tiro».

Allievo di Mario Giovanni Terzano, Parrino ne ha preso il testimone portando avanti l'illustre tradizione di una scuola tenuta in considerazione dagli esperti della scena internazionale. «Lavoro in Neurologia al Maggiore dal 1981. Ho avuto la fortuna di averli conosciuti tutti i grandi nomi della scuola, i direttori della Clinica neurologica che ha una tradizione importante e riconosciuta fuori dai confini di casa nostra. Da Fabio Visintini, un'autorità, amico di Rita Levi Montalcini, a Giovanni Pavesi, l'ultimo che mi ha preceduto, passando per Mario Parma, Alfredo Lechi, Domenico Mancia, Gian Camillo Manzoni, Mario Giovanni Terzano. Grazie a loro mi porto dentro un tesoretto di umanità, oltre che di preziosi insegnamenti».

Dal Centro del sonno alla Neurologia. Un bel passo e il riconoscimento di meriti acquisiti sul campo anno dopo anno. «Da unità semplice a unità complessa in effetti il passaggio, in termini di impegno e responsabilità, è consistente. Se prima guidavo un gruppo di tre medici oltre al personale tecnico e infermieristico, ora mi trovo alla testa di un team composto di una sessantina di persone, compresi gli specializzandi. Fortunatamente posso contare su professionisti competenti e preparati. Ogni medico sta seguendo studi specifici su nuovi farmaci, metodi diagnostici precoci, protocolli di cura. Un team a cui chiedo solo una cosa: lavorare con piacere. Anche se ovviamente non si tratta di un gioco, vorrei che tutti trovassero nel lavoro entusiasmo e passione. Studiare, fare ricerca, trasmettere le proprie conoscenze ai medici in formazione, oltre che curare i malati, è il lavoro più bello che ci sia».

Al reparto di Neurologia (Torre Medicine) e al Padiglione Rasori, vengono seguiti e curati pazienti affetti da tutte le malattie neurologiche. «Nei primi 9 mesi del 2021 abbiamo registrato un incremento di interventi acuti per ictus (trombolisi venosa o meccanica) del 43% rispetto al 2020. Prima della pandemia viaggiavamo su cifre annuali di quasi 500 ricoveri, più di 200 erano i pazienti seguiti dal day hospital, dove si sta registrando una crescita esponenziale degli accessi, e quasi 29 mila erano le visite ambulatoriali». Vengono seguiti anche i numerosi pazienti “long covid”, quelli che hanno contratto l'infezione, sono guariti, ma continuano a lamentare stanchezza, depressione e insonnia.

«Percorsi diagnostico-assistenziali regionali e interaziendali, programmi di ricerca su diagnosi precoce e terapie innovative - spiega il professore - sono disponibili per le malattie extrapiramidali e i disturbi del movimento, le demenze, la Sla, le cefalee, la sclerosi multipla, le epilessie, le malattie cerebrovascolari (con eco-doppler), la medicina del sonno. Mentre il laboratorio di istopatologia neuromuscolare ha continuato ad offrire una diagnostica qualificata per le patologie del nervo periferico e del muscolo, gli ambulatori generali e specialistici e i laboratori di neurofisiopatologia (Eeg, Emg, potenziali evocati) hanno dovuto contrarre le prestazioni (-25%) anche per carenza di spazi adeguati».

Dopo l'emergenza Covid, da cui non siamo completamente usciti, ma nemmeno immersi completamente come l'anno scorso, è tempo di guardare avanti. «Il 2020 è stato devastante e concentrato sull'emergenza che ha avuto la priorità. Ora è arrivato il momento di fare progetti per il futuro. Il mio obiettivo? Vista la tradizione e viste le competenze dell'intero comparto delle neuroscienze, mi piacerebbe lavorare a un progetto condiviso, che metta insieme la neurochirurgia, la neuroradiologia, la neuroriabilitazione, la neurofisiologia sperimentale, la psichiatria e la neuropsichiatria infantile. Potremmo diventare, anche grazie alla presenza dei gruppi di lavoro di Giacomo Rizzolatti e dei suoi allievi, un grande polo di ricerca e cura, capace di coordinare e valorizzare le eccellenze, attrarre studenti e fondi per la ricerca. Mi piacerebbe che le tante isole già presenti diventassero un arcipelago, una rete in cui condividere studi, progetti, dati, in cui unire i finanziamenti, i laboratori. Insomma le forze complessive. Potrebbe diventare un polo attrattivo per studiosi e pazienti. Ne trarrebbe vantaggio l'immagine dell'intera città».

Infine un ultimo sogno: una collocazione della Neurologia all'altezza della sua fama e delle sue ambizioni. Il padiglione Rasori, così com'è, presenta qualche ruga estetica. «L'architettura ha sicuramente bisogno di interventi di riqualificazione. Capisco che i costi siano elevati e che non sia facile individuare eventuali spazi alternativi, ma siamo fiduciosi che potremo presto operare in ambienti accoglienti e funzionali».