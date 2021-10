S'addormenta con il pentolino sul gas, salvata dai vigili del fuoco

Il fumo usciva dalle finestre, filtrava sul pianerottolo all'interno del condominio. Nel giro di pochi istanti il centralino del 115 ha ricevuto una raffica di chiamate. Fatte da vicini e passanti, le telefonate erano tutte dello stesso tenore: «Correte, presto, un appartamento sta andando a fuoco in via Ilaria Alpi. Dentro quasi di certo c'è una persona: lì abita una ragazza». E i vigili del fuoco sono accorsi, a sirene spiegate, percorrendo in pochi minuti la strada tra via Chiavari e la laterale di via Paradigna, nella zona nord della città. Grazie al loro intervento tempestivo, la tragedia è stata solo sfiorata: intossicata dal fumo, all'interno dell'abitazione c'era una donna sulla trentina già non più in grado di mettersi in salvo da sola. Sarebbe bastato che respirasse tutto quel fumo per un'altra decina di minuti, e per la giovane non ci sarebbe stato più nulla da fare.

L'allarme è scattato verso le 19 dell'altro ieri. Per fortuna, almeno, l'ingresso non era stato chiuso con giri di chiave né era stato bloccato con il catenaccio dall'interno. Così, per i vigili del fuoco è stato facile aprire la porta senza nemmeno doverla abbattere. Più complicato, semmai, è stato varcare l'uscio: già in corridoio, il fumo era così denso da obbligare a indossare il respiratore e a farsi luce con le torce. Ad andare a fuoco era stato un pentolino pieno di cibo ormai da tempo carbonizzato: da quel fornello le fiamme si sarebbero presto propagate al resto della cucina, mettendo a rischio anche il resto della casa. Un vigile del fuoco ha presto avuto la meglio su questo principio di incendio, mentre il resto della squadra ispezionava il resto della casa.

Una persona in effetti c'era, come anticipato da chi aveva dato l'allarme. In camera, stesa a letto, una giovane di origini etiopi. Forse voleva solo rilassarsi e riposare un po', dopo aver messo il pentolino sul fornello in vista della cena, invece, le si sono chiusi gli occhi e si è addormentata profondamente. Alla fine, ha rischiato di passare dal sonno alla morte: cercare di svegliarla era ormai inutile. Sono stati i vigili del fuoco a portarla all'esterno dell'appartamento, per affidarla alle cure del personale medico inviato da Parmasoccorso. Sul posto, intanto, sono intervenute anche le pattuglie della Squadra volante inviate dal 113 della Questura.

Ricevute le prime cure in via Ilaria Alpi, la giovane intossicata dal fumo è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in ambulanza. Presto ha ripreso conoscenza. E presto potrà tornare a casa. Danni strutturali non sono stati accertati dai vigili del fuoco: l'appartamento non è stato dichiarato inagibile. Ci vorrà solo un po' di tempo (e fatica) per cancellare dal suo interno l'odore di fumo.

