Tornano i topi d'appartamento: in poche ore svaligiate quattro case

Sono tornati in azione i topi d'appartamento. Almeno quattro i furti perpetrati in altrettante abitazione di quartieri periferici, ad opera, ovviamente, di ignoti.

Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, i ladri si sono infilati nelle abitazioni attraverso porte-finestre arraffando soldi e oggetti, anche se - pare - di non grande valore. Al rientro i residenti negli alloggi si sono trovati di fronte le consuete scene: stanze a soqquadro, cassetti rovesciati, mobili aperti. Spariti soldi e oggetti di bigiotteria. Non è rimasto che dare l'allarme e allertare il 112.

I carabinieri, dopo avere effettuato un sopralluogo, hanno avviato le indagini. I militari, in questo periodo di fiera patronale, tengono particolarmente alta la guardia, intensificando i controlli sia nei quartieri del centro storico che in quelli periferici. Infatti, quando, in città si riversano tante persone attirate dalle bancarelle e dal luna park, c'è il rischio che nella folla si mischino malintenzionati pronti ad entrare in azione per svaligiare le abitazioni. Per questo i carabinieri rivolgono un appello affinché i cittadini, prima di uscire di casa, prestino la massima attenzione, chiudendo porte, finestre e altro.

Infatti, i ladri, quando hanno messo a segno gli ultimi furti nelle abitazioni, per entrare, si sono arrampicati, entrando dalle porte-finestre. Per questo occorre, oltre a chiudere tutto, usare stratagemmi, come lasciare accese le luci e magari anche la televisione, dando l'impressione che in casa ci sia qualcuno. Inoltre, l'invito delle forze dell'ordine ai fidentini, è quello di segnalare immediatamente al 112 la presenza di auto strane o di individui dal fare sospetto, vicino alle abitazioni.

r.c.