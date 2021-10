«C'è stato un furto, mi faccia contare i soldi»: condannato il finto carabiniere

Aspettavano il momento migliore per agire. O - per essere più chiari - per trovare il bersaglio perfetto. E quando avevano visto uscire di casa quell'anziano dal passo un po' incerto, erano passati all'attacco. Uno dei due, in attesa su un'auto a poca distanza, aveva aperto la portiera e si era avvicinato all'uomo mostrando una placchetta che poteva ricordare un distintivo dei carabinieri. Una patacca, ma tanto era bastato all'anziano, affetto da alcuni problemi cognitivi, per dire sì a quell'insolita richiesta: «Devo contarle i soldi perché c'è stato un furto». Fortunatamente il portafoglio era vuoto, e così il finto carabiniere era risalito in auto. Ma un vicino aveva preso nota della targa. E qualche giorno dopo, a Pavullo, i carabinieri avevano arrestato tre truffatori in azione: dentro l'auto c'era un falso tesserino dei carabinieri, e - soprattutto - uno dei tre era poi stato riconosciuto dall'anziano parmigiano. Così, quella tentata truffa è costata al 41enne (residente in un campo nomade del Piemonte), accusato anche di possesso di segni distintivi contraffatti, una condanna a 2 anni e 4 mesi. Il pm Laila Papotti ne aveva chiesti tre.

Occhio esperto nell'adocchiare le vittime. E nel propinare la storiella più o meno credibile per ingannarle. Un truffatore seriale, con precedente accumulati anche negli ultimi cinque anni. Quel giorno del 2017, però, quando aveva messo nel mirino l'anziano parmigiano, aveva scelto male: non aveva considerato la strada, una via piuttosto piccola in cui un'auto mai vista dà subito nell'occhio. Una residente aveva subito messo in allerta il marito, dopo aver notato il vicino parlottare con quello sconosciuto. E poco dopo era sceso in strada anche il cognato dell'anziano.

Insomma, al di là del fatto che nel portafoglio della vittima c'erano solo spiccioli, con quel blitz il truffatore aveva solo seminato tracce. Quando poi era stato bloccato a Pavullo con due complici, gli investigatori avevano incrociato i dati. E il cerchio si era chiuso.

Georgia Azzali