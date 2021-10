Addio al partigiano «Rostov»

Una vita per la famiglia, il lavoro, il prossimo, il volontariato, la Resistenza: se n’è andato a 94 anni, Calisto Imoli, un personaggio dal cuore d’oro, molto noto e stimato in tutta la città.

Borghigiano doc, era nato nel popoloso quartiere Oriola. Con il fratello, era stato titolare di una avviatissima officina meccanica, per la riparazione delle auto. Era stato un coraggioso partigiano combattente nelle fila della Resistenza. E il presidente della locale sezione Anpi, Cristiano Squarza, così lo ha salutato, a nome della associazione: «Diamo l'addio con dolore all’amico Calisto Imoli, partigiano “Rostov“, fidentino, partigiano, patriota. Classe 1927, si unì appena diciassettenne alla gloriosa 31a Brigata Garibaldi Forni nelle cui fila combatté con coraggio fino al giorno della Liberazione dal nazifascismo. Mosso da amor patrio scelse la Resistenza per mettere fine alla tirannide. Con lui se ne va uno degli ultimi protagonisti della Resistenza locale. Il nostro abbraccio alla figlia Elena e ai familiari». Ma Imoli era stato anche un volontario dal cuore d’oro: basti pensare che aveva effettuato 135 donazioni di sangue, un vero e proprio record, tanto che la locale sezione Avis, aveva fatto coniare una medaglia apposita per lui perché non era contemplata per tanti prelievi. Ma era stato anche nel gruppo Aido e nella Protezione civile, partecipando anche a varie operazioni.

Imoli era stato pure un attivissimo volontario della Pubblica Assistenza, dove oltre ad effettuare numerosi servizi sulle ambulanze, si occupava anche della manutenzione dei mezzi, vista la sua annosa esperienza da meccanico. Ed era stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Ermanno Sozzi, il Nonno Abelardo, lo ha salutato con una delle sue filastrocche. Fra l’altro ha scritto: «Ora che te ne sei andato, del tuo più lontano passato ho imparato che sei stato partigiano e che hai dato tutto il braccio, non solo la mano, come volontario, di sangue donatore e questo ti ha fatto ancora più onore. Al fine ti saluta, con rispetto e riguardo, il tuo amico Nonno Abelardo».

Calisto ha lasciato la figlia Elena con Fabrizio, Silvia con Fabio, Elia e Davide, Erica con Lorenzo, le cognate, i nipoti. Il rosario sarà recitato oggi, alle 19, nella chiesa di San Paolo, dove domani alle 15.30 sarà celebrato il funerale. Le spoglie saranno cremate.

s.l.