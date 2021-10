Dante e il parmigiano bombén

Giovanni Petrolini

L’universalità dell’opera di Dante, la sua grandezza, consiste anche e forse soprattutto nel fatto che, specialmente con la «Commedia», ci aiuta a capire un po’ tutto. Come la Bibbia.

Ma chi l’avrebbe mai detto che Dante, di cui si celebra quest’anno con doveroso clamore mediatico, il settecentesimo anniversario della morte, ci aiutasse a capire meglio anche il nostro familiarissimo «bombén»? Così identitario per noi Parmigiani “del sasso”, da distinguerci persino dai nostri più vicini conterranei, sia dai Piacentini e dai Fidentini che invece di «bombén» dicono «abòtta», sia dai Reggiani che dicono «dimòndi».

Che «bombén» in parmigiano voglia dire ‘molto’ (ora come avverbio, ora come aggettivo, ora come pronome indefinito), e che rappresenti una delle «password» per entrare nel cuore dei Parmigiani lo hanno capito per tempo persino i nostri «vucumprà». Che quando s’avvicinano ad un parmigiano per vendergli un tappeto, un copriletto, un pareo o quant’altro, glielo distendono ai piedi dicendo: «-bél bombén!», 'molto bello!’.

Dal parm. «montbèn» a «mombén» a «bombén»

Ma per capire il nesso che lega Dante al nostro «bombén» occorre partire da lontano. Dalla storia della parola. Che discende certamente da un più antico «montbén» ‘molto’, ben documentato nell’antica letteratura dialettale parmense, soprattutto tra Settecento e Ottocento, insieme alle sue varianti grafiche «mondbe(i)n, monbe(i)n, mombe(i)n» ecc. e a qualche italianeggiante «moltbe(i)n». Solo nell’Ottocento da «montbén» (o «mondbén») attraverso una variante semplificata «monbén» (cfr. per es. «monbèn» nel «Dizionario» del Peschieri del 1828, p. 322), si sarebbe giunti finalmente al nostro «bombén». Un parmigiano «bombèn» s’incontra per la prima volta –se non ho visto male– nel Peschieri del 1836, p. 127).

Il tardo passaggio da «monbén» a «bombén» avvenne con ogni probabilità attraverso quel noto fenomeno fonetico che i linguisti chiamerebbero di assimilazione consonantica regressiva. Lo stesso fenomeno per cui, per fare un solo esempio, da un «Mont bèl», propr. ‘Monte bello’, si giunse in Alta Val Parma al toponimo dialettale «Bombèl», nome di quel magnifico paesino («Montebello», frazione di Corniglio) sorto su uno spuntone di roccia a un passo dalla Bratica tra i boschi di castagni, che non è meno bello della vicina bertolucciana Casarola.

Dante e l’antico parm. monto ‘molto’

A questo punto qualcuno si domanderà: ma che c’entra Dante col nostro «bombén»? C’entra, c’entra, eccome se c’entra. Non foss’altro perché questo parmigiano «mont» nel senso di ‘molto’, primo elemento del composto dell’antico «mont bén» (dal quale certamente discende il nostro «bombén») fu segnalato all’attenzione dei dotti italiani per la prima volta proprio dal Sommo Poeta.

Non che a Dante il parmigiano piacesse particolarmente. Anzi –com’è noto– nel suo «De vulgari eloquentia», il celebre trattatello che scrisse in latino tra il 1303 e il 1305, indicava il parmigiano tra quei volgari “lombardi” che per via della loro «garrulitas» (verosimilmente per la loro ‘gutturalità’), a suo avviso riconducibile alla loro storica commistione con i Longobardi, erano tra i meno adatti per assurgere alla dignità di «volgare illustre», vale a dire di quella fantomatica lingua letteraria comune a tutti gli Italiani che sulla base di criteri prevalentemente eufonici Egli andava cercando tra i tanti volgari dell’Italia del suo tempo. Tutti a Suo avviso più o meno brutti (se si esclude, forse per gentile omaggio al Suo maestro Guido Guinizelli, ch’era di Bologna, il volgare dei Bolognesi, che secondo Dante contemperava la morbidezza («lenitatem») e la mollezza («mollitiem») del volgare degli Imolesi con la gutturalità («garrulitatem») di quello dei Ferraresi e dei Modenesi.

Di questo «volgare illustre» (ma anche «cardinale, aulico e curiale») Dante avvertiva in Italia qua e là la presenza senza purtroppo riuscire trovarlo bell’e pronto per l’uso letterario. Volgare insomma bello e irrangiungibile. Proprio come quella mitica inafferabile «panthera» di cui si favoleggiava ai tempi suoi: animale misterioso che spandeva un po’ dappertutto il suo profumo ma che nessuno era mai riuscito a catturare (vd. «De vulgari eloquentia», I 16).

In particolare secondo Dante la causa prima del fatto che non si fosse trovato nessuno dei Ferraresi, dei Modenesi e dei Reggiani che avesse poetato degnamente in volgare (“nullum invenimus poetasse”), sarebbe stata proprio quella «garrulitas» alla quale erano abituati (“assuefacti”) e per la quale “nullo modo possunt ad vulgare aulicum sine quadam acerbitate venire” cioè ‘in nessun modo possono giungere al volgare aulico senza una certa asprezza’. E a questo proposito concludeva “Quod multo magis de Parmensibus est putandum, qui monto pro “multo” dicunt” ‘La qual cosa molto più si deve ritenere dei Parmigiani che dicono «monto» per «molto». Insomma al suo orecchio suonava particolarmente ingrato il fatto che in parmigiano si dicesse “monto pro multo” (vd. «De vulgari eloquentia» I, 15).

Il parmigiano disusato «montbén» ‘molto’, precursore di «bombén»

Ebbene proprio quell’antico parmigiano «monto» per dire ‘molto’, tanto sgradito a Dante, costituisce il precedente storico del primo elemento del nostro parmigianissimo e amatissimo composto «bombén». Un «montben» puntuale corrispondente del nostro attuale «bombén», s’incontra già in una parte in dialetto “rusticale” de “La carbonaia”, antica commedia pastorale parmense (a. 1590) di G. Francesco Ugeri (vd. A. Marcello, «La carbonaia» di G. Francesco Ugeri. Un’inedita commedia pastorale di fine Cinquecento, in “Aurea Parma” Anno LXXXIX (2005), pp. 61-72). Grazie alla gentilezza della dottoressa Marcello ho potuto visionarne attentamente copia del testo manoscritto. Vi si legge tra l’altro: "Ch' min son cort a bolla, ch' i han slovazzà/ «montben» par lor" 'Che me ne sono accorto perfettamente (?), che come lupi hanno mangiato/ molto a loro vantaggio'. Nel dialetto rusticale della stessa commedia ci s’imbatte anche in un semplice «monto» nel senso di ‘molto’: "L'ho «mont» a caro/ ch'at do na sparagnuola, te so dir mè" cioè 'Mi fa molto piacere/ di darti una ragazza davvero parsimoniosa'. Il dialetto parmigiano odierno direbbe forse «na sparagnén’na ch a t al diggh mì» ‘una sparagnina che te lo dico io’.

L’antico parmigiano «mont(o)», primo elemento del disusato «montbén»

Ma quel «monto» per «molto», che tanto dispiaceva a Dante, non era certo frutto d’un capriccio parmigiano. La parola trova vari antichi riscontri neolatini che difficilmente potranno essere considerati prestiti dal parmigiano. «Monto» per «molto» fu anche d’altri volgari emiliani occidentali, cfr per es. l'antico moden. «mont» e «monto», vd. G. Bertoni, «Profilo storico del dialetto di Modena» , Genève, 1925, p. 69, e anche il genovese del Medioevo conobbe «monto» per «molto», vd. per es. G. Flechia, «Annotazioni sistematiche alle Rime Genovesi» (Archivio II, 161-312) e alle Prose Genovesi (Archivio, VIII 1-97), in AGI (“Archivio Glottologico Italiano”) VIII (1883-1885), p. 370, e poco diversamente anche l'antico volgare pavese della seconda metà del Quattrocento conobbe «monte» 'molto' (vd. C. Salvioni, «Dell’antico dialetto pavese». […], in BSPav II (1902), p. 230). Senza contare l’antico francese «mont».

Come l’it. «molto», anche l’antico parmigiano «monto» muoverà dal lat. MULTUM 'molto'. Ma attraverso uno sviluppo per nulla chiaro. A «monto» infatti (già un MUNTU per MULTUM è attestato nel latino delle iscrizioni pompeiane, vd. G. Rohlfs, «Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti», trad. it., Torino, 1966, vol. I §245) si potrebbe essere giunti attraverso uno svolgimento puramente fisiologico, vale a dire una nasalizzazione di -L- preconsonantica dovuta magari all'influsso di una nasale precedente, come nel caso dei romaneschi «antro» ‘altro’, «noantri» ‘noialtri’, ecc.

Trattandosi tuttavia di fenomeno raro nelle parlate settentrionali, per il nostro «monto» dovremmo pensare ad un prestito fonetico dalle parlate mediane, il che sembra francamente poco probabile. Più facile che «monto» per ‘molto’ – come vuole per es. l’Alessio, vd. DEI («Dizionario etimologico italiano») II 1307 –, dipenda da una sovrapposizione già latina del sostantivo MUNDUS 'mondo' o dell'avverbio ABUNDE 'abbondantemente’ su un originario MULTUM. Da parte mia preferirei pensare tuttavia ad un precoce accostamento popolare del lat. MULTUM 'molto' al sost. MONTE(M) 'monte' (parola-immagine che contiene anch'esso l'dea di gran quantità, di abbondanza, insomma di ‘molto’). E a proposito di un possibile accostamento paretimologico di MULTUM a MONTE(M) mi viene in mente per es. il sardo «meta», dal lat. META 'figura in forma di cono o piramide, mucchio, colle, monte', ugualmente nel senso di ‘molto’ (vd. M. L. Wagner, «La lingua sarda. Storia spirito e forma», Berna 1951, p. 133) ma anche il livornese «un monte» 'molto', ecc..

La ragione di quel «mont» ‘molto’, primo elemento dell’antico composto parmigiano «montbén» è dunque molto problematica.

Molto più chiaro è invece quel «bén» secondo elemento di «bombén». Si tratta evidentemente dell’esito dell’avverbio latino BENE ‘bene’ che ebbe anche lo stesso significato di MULTUM ‘molto, assai’, ragion per cui già l’antico parmigiano «montbén», precursore di «bombén», sarà stato sentito come una sorta di variante rafforzata di «mont» ‘molto’ e avrà significato propriamente né più né meno ‘molto molto, ben bene’.

Il parm. «bombén» e il fr. «bon bien»

Non conosco bene il francese. Ma grazie a Dante e alla sua preziosa testimonianza dell’antico parmigiano «monto» nel senso di ‘molto’, e all’attestazione già cinquecentesca dell’antico parmigiano “pastorale” «montben» ‘molto’ e del più tardo semplificato parm. «mombén» (precedente immediato del nostro «bombén»), mi sembra di poter dire che è molto improbabile che il nostro parmigianissimo «bombén» possa rappresentare un prestito dal fr. «bon bien» (come voleva l’amico e compianto Fausto Razzetti, vd. «Il francese nel dialetto parmigiano. Glossario» (estratto da “Aurea Parma”, anno LXXIII , 1989 e anno LXXIV 1990) p. 15. Che nel senso di ‘molto’ non mi sembra espressione molto usuale in francese. Non sarà però affatto da escludere che a favorire lo sviluppo (per assimilazione consonantica) del parmigiano disusato «mombén» nell’attuale «bombén» abbia contribuito in qualche modo anche un possibile avvicinamento dell’iniziale «móm»- 'molto' a «bón» ‘buono’ che è frequente sinonimo di «ben». Niente di più facile insomma che il nostro «bombén» ‘molto’ abbia potuto essere “sentito” in qualche modo anche come un ‘ben bene’. L’italiano «ben bene» nel senso di ‘molto’, vivo tutt’oggi, è già nel Boccaccio.