Diego Resta è morto a 8 anni. Il nonno: «Che grande forza avevi»

Noceto Diego Resta se n’è andato ieri mattina. Se l’è portato via un male che lo affliggeva fin dalla nascita, ma che ultimamente si era aggravato nonostante la sua immensa forza e la sua voglia di vivere. Diego aveva 8 anni.

«Avrò sempre davanti agli occhi il suo meraviglioso sorriso - racconta commosso il nonno, Giancarlo Calestani -. Era un bambino allegro, gioviale e rispettoso con tutti. Lo sa? I “dispetti” li faceva solo a me». Diego aveva una grande forza interiore: «Ed era anche molto intelligente - aggiunge il nonno. - La prima elementare l’aveva frequentata in presenza all’Istituto Comprensivo di Noceto. Dalla seconda in avanti, Diego continuava a studiare grazie a una speciale “didattica a distanza”: un’insegnante della scuola si recava a casa sua per farlo stare al passo dei compagni con il programma delle lezioni e per seguirlo nei compiti. «Diego - prosegue il nonno - era affezionatissimo alla sorellina e alla cuginetta. Con lei, in particolare, si cercavano tutti i giorni per giocare. A volte bisticciavano, ma poi facevano sempre pace». Come solo i bambini sanno fare. Il piccolo Diego, in paese, aveva anche due amichetti.

«Lo portavo al parco pubblico, a Noceto - spiega il nonno - e lì aveva due amici con cui s’intratteneva e giocava». Anche il sindaco Fabio Fecci non nasconde la commozione, a nome di tutta la comunità di Noceto: «Queste sono notizie molto tristi che non vorremmo mai sentire - dice il primo cittadino -. La scomparsa di un bimbo è straziante. Non ci sono parole per commentarla. Sono vicino alla sua famiglia: alla mamma, al papà, alla sorellina e ai nonni di Diego. Tutta la comunità di Noceto si stringe attorno a loro».

Riccardo Zinelli