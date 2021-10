L'emozione di Galli, ex prigioniero partigiano: «Un passato buio ora si è illuminato di speranza»

«Lunga vita» c'è scritto a penna sulla mano di Oreste Galli, il partigiano 94enne tornato ieri mattina in San Francesco del Prato dopo essere stato imprigionato nell'ex carcere per sessanta giorni nel 1945.

«Non volevo dimenticarmi che cosa dire al Presidente Mattarella nel caso fossi riuscito a stringergli la mano - commenta - e così me lo sono scritto. «Lunga vita» è il mio augurio, il mio buon auspicio al presidente da parte di un partigiano da sempre amante e sostenitore della Repubblica».

Oreste Galli è stato portato in San Francesco la sera del 28 febbraio 1945 dalle brigate nere, ed è uscito due mesi dopo, il 17 aprile del 1945 grazie a un provvidenziale scambio di prigionieri tra partigiani e tedeschi.

A distanza di 76 anni, i ricordi bui di quella terribile esperienza rimangono ancora perfettamente nitidi nella mente e nel cuore del 94enne salsese. «Ci hanno trasferito quando era buio e mi hanno rinchiuso nel raggio «Ostaggi» - racconta - la mia matricola era 1548. In cella eravamo in sei, ma si parlava poco. Stavamo tutti in silenzio in attesa di capire se ci avrebbero fucilati». «Non avevo paura di morire - prosegue - ma ero terrorizzato dalle possibili torture. Una fucilata mi sembrava il male minore».

Galli è scampato alla morte e ieri è tornato nella sua ex prigione, trasformata nuovamente in chiesa. «Mi sento in diritto di poter vivere e vedere un luogo buio, di dolore, illuminato di nuova luce e speranza - dichiara -. Poterlo fare alla presenza del presidente Mattarella è un grande onore».

Galli rivolge infine un messaggio anche ai più giovani. «Amo i giovani, ma è difficile infondergli degli insegnamenti - conclude -. Ho tre nipoti: studiano, si sono laureati, penso semplicemente che questa sia la strada giusta da seguire».

