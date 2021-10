Paura sul sentiero pedonale: madre e figlia si ritrovano in mezzo a una battuta di caccia

Fornovo Cacciatori lungo il sentiero pedonale di Carona? Troppo pericoloso. È quello che affermano numerosi cittadini e residenti, che hanno organizzato una raccolta di firme, raggiungendo in breve quota 25 sottoscrizioni, avviata in seguito a un episodio che ha visto protagoniste due donne, madre e figlia, che hanno testimoniato attraverso una lettera rivolta al sindaco e all’assessore all’ambiente Lucia Cardi la loro sgradevole esperienza. Mentre stavano facendo una passeggiata si sono ritrovate a pochi passi da due cacciatori, con il fucile non aperto, in posizione morta, ma chiuso e saldamente impugnato. Dallo spavento una delle donne è caduta: entrambe hanno cercato di attirare l’attenzione del secondo cacciatore, quattro in tutto i presenti, gridando, «siamo qui, non sparate».

«Il signore - raccontano - ha inserito l’arma del fodero e gentilmente ha scambiato qualche parola con noi, rassicurandoci. Ci siamo rese conto di esserci trovate inconsciamente in un triangolo di caccia, esattamente nel bel mezzo di una battuta: un’esperienza che ci ha spaventato, a dir poco». Sulla carta, non sono i cacciatori ad aver sbagliato, trovandosi in questi luoghi che sono menzionati come terreni agricoli con possibilità venatoria, ma la colpa, anche secondo le testimoni, è dovuta alla mancanza di leggi che ne limitano l’accesso, dato che la strada di congiungimento tra la zona di Carona e via Repubblica è dallo scorso anno una strada pedonale per definizione urbanistico comunale. «La zona in questione - proseguono le donne - è un piccolo fazzoletto di terra tra le case e limitrofa ed è utilizzata dai ragazzi delle scuole medie dell’eroe di educazione fisica, da pellegrini che raggiungono la casa degli esercizi spirituali Villa Santa Maria, da chi pratica esercizio fisico, persone con cagnolini, da anziani che si siedono sulle panchine lungo il percorso. Nell’area si trovano inoltre alcune postazioni dell’oasi felina dei Provinciali. «La commistione tra le diverse attività è pericolosa - afferma l’assessore all’ambiente Lucia Cardi-. Per questo abbiamo avviato i primi passi per interessare l’ambito territoriale di caccia e il segretario dal punto di vita amministrativo, per trovare la soluzione migliore».

Do.C.