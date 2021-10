Più contagi, ma i ricoveri restano stabili

Sono 77 i malati di Covid ricoverati all'ospedale Maggiore: di questi, 43 (di cui 13 in cure intensive) sono nel Covid hospital del padiglione Barbieri diretto da Tiziana Meschi, 16 nella Clinica pneumologica diretta da Alfredo Chetta, sei nella Pneumologia ed endoscopia toracica diretta da Maria Maiori, tre nella Prima anestesia e rianimazione diretta da Sandra Rossi e nove nel reparto Infettivi diretto da Carlo Ferrari.

Il nuovo modello di intervento nei contagiati prevede infatti un trattamento per intensità di cura che va dalla rianimazione, ai reparti intensivi (clinica pneumologica) e semi intensivi (pneumologia), e poi Infettivi e Covid hospital.

I nuovi contagiati ieri, secondo il bollettino dell'Emilia Romagna, sono stati 24, numero in calo dopo due giornate che avevano visto Parma ai vertici della «classifica» regionale. Ieri ci hanno preceduto Bologna con 72 nuovi casi, seguita da Modena (51). Dopo di noi ci sono Reggio Emilia (18), Ravenna (17), Piacenza e Rimini (14 ciascuno), Forlì e Cesena (12 ciascuno), Ferrara e Circondario Imolese (5 ciascuno). La nostra città registra anche uno dei due decessi regionali, un 89enne. L'altra vittima è una donna di 81 anni a Ravenna. In tutta la Regione i nuovi casi ieri sono stati 244. I pazienti in terapia intensiva sono 50 (+3 rispetto a domenica), 377 quelli negli altri reparti Covid (+7).

«Il numero dei ricoverati è calato negli ultimi 5-6 giorni - fa notare Tiziana Meschi - I pazienti restano in gran parte non vaccinati, poco meno del 70%, spesso giovani, a fronte di un 30% di vaccinati, perlopiù anziani che sono stati immunizzati da diverso tempo, e nei quali la protezione, nel corso dei mesi, tende ad affievolirsi». Una considerazione che porta Meschi ad auspicare un'accelerata con la terza dose. Meschi si augura anche che, con l'arrivo della stagione fredda e l'aumento di circolazione dei virus, la popolazione risponda positivamente alla campagna antinfluenzale: «La circolazione dei virus ingarbuglia il quadro generale, con sintomi spesso simili al Covid che richiedono l'esecuzione di tamponi e impattano sul sistema sanitario», dice.

Delle 16 persone ricoverate nella Clinica pneumologica, solo due sono vaccinate, spiega Chetta. Prevale la fascia d'età 40-60 anni, la degenza media è di dieci giorni. «I pazienti presentano gravi insufficienze respiratorie che richiedono ventilazione non invasiva con maschere. Il turnover è altissimo - fa notare il primario - e nell'ultima fase si avvale di fisiatri e fisioterapisti che aiutano nella riabilitazione». Di solito, spiega il medico, il paziente non viene rimandato direttamente a casa, ma torna in un reparto a bassa intensità come gli Infettivi o il Barbieri.

Dei sei pazienti (quattro donne e due uomini) in Pneumologia ed endoscopia toracica, solo uno è vaccinato. Anche qui i contagiati sono ventilati con maschere o sono tracheostomizzati ventilati, spiega la dirigente Maria Maiori. «Purtroppo, assistiamo sempre più spesso a ricoveri di persone che non vogliono vaccinarsi, uno “zoccolo duro” che non manda in tilt il sistema sanitario, ma mette a grave rischio chi si ammala», dice Maiori.

Dei nove ricoverati agli Infettivi, spiega Ferrari, sei non sono vaccinati. «I tre vaccinati sono immunodepressi e questo può spiegare perché si sono infettati nonostante la vaccinazione», dice Ferrari.

Sono tutti non vaccinati i tre ricoverati nella Prima anestesia e rianimazione diretta da Sandra Rossi, che hanno una media di 60 anni e presentano gravi polmoniti interstiziali. «Rispetto all'impennata di metà agosto, quando abbiamo avuto sei ricoverati, la situazione si è stabilizzata - dice Rossi - Si tratta di capire l'impatto del contagio quando arriverà il freddo, con la ripresa della scuola, con il rientro in sede di molti lavoratori e con la permanenza in ambienti chiusi. È verosimile un incremento, ma siamo preparati».

Monica Tiezzi