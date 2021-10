Tangenziale, corsa a ostacoli

E' una tangenziale in pessime condizioni di mannutenzione quella che si presenta alla vigilia della cattiva stagione, con un "anello" decisamente poco tirato a lucido. E a peggiorare le cose, paradossalmente, è stato il passaggio di competenze dal Comune all'Anas dell'intero anello, compresi gli svincoli di entrata e uscita. Una razionalizzazione, sulla carta, che ha però portato a una lunga e totale assenza di interventi nei tratti che sono passati di "proprietà". Perché da una parte il Comune non ha più previsto spese su strade che sapeva non avrebbe più dovuto curare, ma dall'altra l'Anas di fatto non le ha ancora prese in carico.E il risultato è, a dispetto dei proclami, una viabilità meno sicura in quella che dovrebbe essere un'arteria di scorrimento e non un percorso a ostacoli.

Est senza righe e con buche

L'esempio più evidente è rappresentato dalla tangenziale Sud-Est, vale a dire il tratto che va dal viadotto del Campus fino all'ex Salamini, che era del Comune ed è passato all'Anas. Il principale problema è la ormai quasi totale invisibilità della segnaletica orizzontale. Le strisce che delimitano le corsie sono scolorite nel tempo e, in caso di nebbia, renderanno soprattutto nelle ore serali un viaggio "alla cieca" quello in tangenziale. A questo vanno aggiunti numerosi tratti dissestati, simboleggiati da una pericolosissima cunetta, segnalata da un cartello ma di fatto invisibile, che si trova prima dell'uscita di via Budellungo in direzione della via Emilia e che potrebbe provocare incidenti per la perdita di controllo dei mezzi. Molti sono poi i punti con l'asfalto "a zolle" destinati a peggiorare con pioggia e neve.

Svincoli dimenticati

Pessima è anche la condizione del manto di diversi svincoli della tangenziale, anch'essi "vittime" del cambio di competenza. Spicca su tutti l'uscita della Crocetta su via Emilia Ovest, dove ci sono buche a ripetizione e anche il guardrail a lato della carreggiata è in più danneggiato e mancante. Pessima anche la situazione degli accessi sulla tangenziale Sud da via Farnese e via Montanara, della frequentatissima uscita su via Mantova, di quella su via Paradigna e del tratto di collegamento fra la tangenziale Nord e la Ovest all'altezza di Fognano, costellato di pericolose buche.

Guardrail troppo basso

Sulla tangenziale Nord, dove buona parte dell'asfalto è stato rifatto e le strisce sono fresche di rifacimento, c'è però un punto che è molto pericoloso per la mancata sostituzione dei guardail di di vecchia generazione. Si tratta del viadotto sulla ferrovia Parma-Brescia e sul canale Naviglio, dove le due carreggiate sono separate da una barriera che certo non impedirebbe un'eventuale salto di corsia, e allo stesso modo ai due lati potrebbe provocare, in caso di sbandamento, la caduta anche di mezzi pesanti sulla parte sottostante il viadotto. Sarebbe urgente una sostituzione e la messa in sicurezza.

Ovest con buche e dossi

Cattive sono anche le condizioni dell'asfalto della tangenziale Ovest, quella che da via Emilia Ovest porta fino a via Spezia. Qui l'Anas, nonostante la competenza sia sempre stata sua, ha letteralmente "dimenticato" la corsia di transito, costellata di punti con manto dissestato e inoltre anche la segnaletica orizzontale è sbiadita, mentre quella verticale è confusa e poco chiara anche sui limiti di velocità.

Illuminazione scadente

In molti svincoli, inoltre, l'illuminazione è insufficiente: Due esempi sono l'uscita su via Vallazza e quella del Centro Torri dove, in caso di nebbia, la visibilità diventa pressoché nulla.