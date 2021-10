Due mesi d'attesa per la carta d'identità. A Reggio bastano 3 giorni

Pierluigi Dallapina

Per la carta d'identità elettronica la fila è ancora lunga. Molto lunga. I primi posti liberi sono a inizio dicembre, a conferma che i ritardi dei mesi scorsi non sono stati completamente risolti. I problemi sono ancora quelli causati dalla pandemia: il blocco dell'attività imposto durante il lockdown ha generato un arretrato che si aggiunge agli appuntamenti di tutti i giorni.

Quindi, per il momento è meglio non avere fretta, perché per trovare il primo appuntamento libero bisogna aspettare quasi due mesi. Parma però non è l'unica amministrazione in affanno: a Modena, ad esempio, il primo «buco» è a inizio gennaio. Chi spera in un'accelerata con la fine dello smart working per il pubblico impiego - come promesso dal ministro Brunetta - resterà deluso e il perché lo spiega il vicesindaco Marco Bosi. «Gli sportellisti del Duc non sono mai andati in smart working». L'arretrato e i ritardi però rimangono.

Un'estate ad aspettare

Già a fine giugno la «Gazzetta» aveva denunciato le lungaggini: all'epoca servivano tre mesi per prenotare un appuntamento, con molti parmigiani che hanno dovuto attendere i primi di ottobre per potersi presentare agli sportelli del Duc. «Dovremmo però tirare un sospiro di sollievo a settembre», aveva replicato il vicesindaco con delega ai Servizi demografici ed elettorali. L'attesa resta, ma Bosi fa notare i miglioramenti. «Se quest'estate i tempi d'attesa erano di tre mesi, ora siamo riusciti a portarli a meno di due mesi, non fermandoci mai e, anzi, aumentando gli orari di apertura al pubblico. Ricordo però che la validità delle carte d'identità scadute è stata prorogata fino al 31 dicembre».

«Situazione straordinaria»

Nonostante gli sforzi resta il fatto che all'attesa per fissare l'appuntamento vanno aggiunti i giorni per il rilascio del documento. La tessera infatti non viene consegnata direttamente allo sportello, ma viene spedita a casa del richiedente o al Duc dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi. «Le postazioni per il rilascio della carta d'identità elettronica sono assegnate dal ministero, che a Parma ne ha date dieci. Ci avessero dato più postazioni, e avessero semplificato le procedure di assunzione, avremmo potuto aumentare gli appuntamenti. Purtroppo ci troviamo ad affrontare una situazione straordinaria con strumenti ordinari».

Reggiani più veloci

Il freno a mano sulle procedure di rilascio non è un problema solo di Parma. Ieri mattina, tra le 11.30 e le 12, la ricerca di un appuntamento online per il rilascio della carta d'identità elettronica, da Piacenza a Modena, ha dimostrato che gli uffici dell'Anagrafe hanno velocità diverse da città a città. I più veloci sono i reggiani, i più lenti i modenesi, mentre i piacentini fanno meglio dei parmigiani. Ad esempio, prenotando ieri, a Reggio il primo posto libero è venerdì e le possibilità di scelta sono tante, perché l'amministrazione, oltre all'ufficio centrale in via Toschi, ha aperto altri due sportelli decentrati (Anagrafe Ospizio e Anagrafe Pieve). I posti liberi sono una ventina, distribuiti sulle tre sedi.

A dirla tutta, Parma metteva a disposizione un solo posto già oggi, dalle 12.20 alle 12.40. Ma chi non è riuscito a prenotarsi in tempo ha dovuto scorrere il calendario fino al primo dicembre, prima data disponibile.

Risalendo la via Emilia fino a Piacenza si trova una macchina per il rilascio meno ingolfata: ieri mattina il primo appuntamento libero era il 19 ottobre, ma le possibilità di scelta oraria erano solo due. A partire dal 2 novembre diventano tre, per diventare otto il giorno successivo, mercoledì 3 novembre.

A Modena invece è meglio armarsi di pazienza. Ieri mattina l'agenda online, dopo diversi tentativi andati a vuoto, dava come primo appuntamento lunedì 3 gennaio alle 8.30. Prendere o aspettare.