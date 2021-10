Mattarella di nuovo a Parma il prossimo 9 novembre

Giuseppe Milano

Non si è spenta ancora l'eco dell'emozionante cerimonia in San Francesco del Prato di lunedì scorso che già la città si prepara ad accogliere ancora una volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quanto successo fra il 2019 ed il 2020, con il Capo dello Stato in città per due volte a distanza di soli 45 giorni l'una dall'altra, si sta infatti per ripetere in questo 2021, anche se questa volta i giorni di distanza fra le due visite saranno addirittura solo 36. Dopo il conferimento della laurea ad honorem del 4 ottobre scorso, Sergio Mattarella sarà infatti ancora a Parma il prossimo 9 novembre.

Ospite d'onore di Anci

«Il Presidente ci onorerà ancora della sua presenza in occasione dell'annuale Assemblea di Anci, l'Associazione dei Comuni d'Italia - conferma il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, fra gli organizzatori dell'evento -. Il meeting si terrà alle Fiere a Baganzola dal 9 all'11 novembre ed il Capo dello Stato sarà ospite della cerimonia inaugurale il primo giorno».

L'Anci, assieme al Comune di Parma, ha iniziato da alcune settimane a lavorare all'evento anche se, spiega sempre Pizzarotti, «gran parte dei preparativi erano già stata definiti più di un anno fa. L'assemblea nazionale dell'Anci doveva essere a Parma già nel 2020 per celebrare il titolo di Capitale Italiana della Cultura, e già in quella occasione era prevista la presenza di Mattarella. La pandemia ci ha costretto a rinviare tutto. Siamo così riusciti a riprogrammare questo appuntamento per il prossimo mese di novembre».

Attesi 2000 sindaci

Alla Fiere di Parma la XXVIII assemblea annuale Anci si svolgerà principalmente nello spazio del Palacassa, ma interesserà anche alcuni aree di altri padiglioni dove troveranno posto gli stand delle amministrazioni locali, comune di Parma e regione Emilia-Romagna in primis. «Sono previsti nella tre giorni di lavori circa 2.000 sindaci oltre a diversi presidenti di provincia e regione - conclude Pizzarotti - Stanno poi aderendo già molti ministri che saranno sia relatori che ospiti ed è già stata confermata invece la presenza del premier Mario Draghi».

L'11 novembre Draghi

Il capo della Governo presenzierà la sessione conclusiva della assemblea in programma giovedì 11 novembre sempre al Palacassa.

E oltre a Mattarella, Draghi e diversi ministri, l'assise Anci dovrebbe ospitare anche rappresentanti di spicco di molti partiti politici oltre a tanti primi cittadini appena eletti nella tornata elettorale amministrativa in corso.

Pronto lo scalo «Verdi»

Tornando alla presenza del Presidente della Repubblica, proprio l'altro ieri, in occasione della cerimonia di San Francesco del Prato, lo staff tecnico del Quirinale avrebbe effettuato l'ultima ispezione al Palacassa per verificare la sicurezza e pianificare il percorso del corteo presidenziale dall'aeroporto «Verdi». Percorso che sarà ripetuto anche dal Presidente del Consiglio. Anche lui atteso allo scalo parmigiano prima della sua presenza in Fiera.