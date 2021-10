Raddoppiate le classi in quarantena

Giuseppe Milano

Da nove a diciotto. Sono esattamente il doppio le classi costrette dalla pandemia ad andare in quarantena. È il dato più preoccupante del report settimanale dell'Ausl di Parma sull'incidenza della infezione da Covid nel mondo della scuola. La settimana è quella appena trascorsa che va dal 27 settembre al 3 ottobre e, a fronte di 63 nuovi casi di positività al coronavirus fra studenti e docenti, 18 classi sono state costrette all'isolamento domiciliare contro le nove della settimana precedente (20-26 settembre).

In aumento anche i provvedimenti di sospensione della frequenza, ovvero lo stop alle lezioni in presenza ma nessun obbligo di isolamento per i soggetti coinvolti. Nell'ultima settimana sono 32 le classi o sezioni coinvolte, nei sette giorni precedenti erano state 20.

Trend in crescita

L'andamento, considerando anche i dati della settimana dal 13 al 19 settembre (con 8 classi in quarantena e 6 sospese dalla frequenza), è quindi in aumento e questo ovviamente preoccupa visto l'arrivo della stagione più fredda con il possibile aumento della circolazione del virus.

50 classi coinvolte

Fra le classi o le sezioni interessate da uno o più casi sono poi le scuole primarie ad essere più colpite. Questa settimana tre elementari sono finite infatti in quarantena mentre altre nove, di cui sei in città, hanno dovuto sospendere le lezioni a scuola.

Fra le classi in quarantena ci sono poi una sezione di nido, quattro di scuola dell'infanzia (di cui tre in città), quattro di scuola media e due delle superiori. Sono finite invece in «Dad» per lo stop alle lezioni, otto sezioni di scuola media (una è della città) e sei classi delle superiori (cinque in città). Niente frequenza anche per una sezione di nido ed una di scuola materna.

L'analisi dell'Ausl

«I casi riscontrati nella popolazione scolastica, comprensiva di personale docente e non docente, a prescindere dal luogo di contagio (scuola, famiglia o attività extra lavorative), risultano in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana – spiega Francesco D'Aloisio, referente gestione casi Covid nelle scuole, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma – Per 63 casi è stato necessario l'intervento dei professionisti dell'Ausl nelle scuole. Le tipologie di istituti maggiormente coinvolti sono le elementari con quasi il 40% dei casi e a seguire medie e superiori con il 25% e 20% dei casi ciascuno». Meno interessate al momento per numero di casi i nidi e le scuole dell'infanzia».

Oltre 850 test

«Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre - conclude poi D'Aloisio - sono stati eseguiti 300 tamponi molecolari e 556 tamponi antigenici rapidi. I focolai totali e attivi nelle scuole dalla riapertura del nuovo anno, considerando anche nidi e infanzia che hanno iniziato i primi di settembre, sono 22 e sono distribuiti prevalentemente alle scuole elementari e medie».

Positivi due insegnanti

Tra le 63 positività segnalate nell'ultima settimana ci sono anche due casi particolari riferiti ad altrettanti docenti di sostegno. Uno è un insegnante di scuola superiore e questo ha reso necessario la messa in quarantena di due alunni. Nell'altro caso, in una scuola media, il provvedimento ha riguardato alcuni alunni ma non tutta una sezione.