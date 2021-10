San Secondo, quella fascia tricolore che unisce la maestra e l'«allieva»

Chiara De Carli

Per Giulia Zucchi, nel suo primo giorno da sindaco di San Secondo, c'è stato il tempo per un incontro davvero particolare e sicuramente ricco di buoni consigli per il futuro. Ad accoglierla nella sua casa, nel pomeriggio di ieri, è stata infatti Liliana Parizzi che, dal 1970 al 1978 è stata alla guida del Comune di San Secondo (nel servizio apparso sulla Gazzetta di ieri mentre il testo riportava le informazioni corrette il titolo conteneva un'imprecisione).

Eletta dal consiglio comunale la Parizzi, votata dai cittadini la Zucchi, entrambe detengono quindi un primato in paese, e la fascia tricolore tenuta a quattro mani per la foto-ricordo diventa quasi un simbolo del passaggio di consegne «da donna a donna».

Ma a rendere speciale il rapporto tra loro non è solo il ruolo pubblico ricoperto: la Parizzi è stata infatti la maestra della neo eletta sindaco durante i cinque anni delle scuole elementari, proprio quella che più volte la Zucchi, pur senza farne il nome, ha citato come suo «modello» prima ancora dell'inizio della campagna elettorale.

«Mi ha fatto molto piacere vedere eletta a San Secondo una donna molto capace – dice la Parizzi -. Sono contenta soprattutto che si sia proposta: adesso per fare il sindaco forse ci vuole più coraggio di una volta, anche se i problemi c'erano anche allora».

Votata da un consiglio di uomini, neofita della politica, la Parizzi ha ricoperto la carica per due mandati e molti ancora la ricordano con stima. «C'era un sindaco da 18 anni e c'era bisogno di cambiarlo – ricorda -. Il partito mi ha messo a disposizione, io ho avuto tanti voti e ho avuto questo privilegio, ma quando mi hanno eletta non sapevo nemmeno cos'era una delibera».

Sotto questo aspetto la Zucchi parte avvantaggiata, avendo già fatto esperienza all'opposizione. «Vedere le cose “da dentro” è molto diverso dallo stare all'opposizione – rivela la neosindaco, le cui ultime ore sono state una “full immersion” negli uffici comunali –. Non c'è solo da pianificare ma ci sono anche tante scadenze da rispettare». «La mia esperienza da sindaco è stata molto positiva e ho imparato molto – rassicura la Parizzi -. Si sa che quando si ha un incarico di questo genere qualche problema ci può essere, ma io non mi sono pentita. Un sindaco è tale 24 ore su 24: non avrai più tanta pace».

E tra un ricordo e l'altro sono tanti gli aneddoti che riaffiorano alla mente di quegli otto anni con la fascia tricolore. «Una volta sono andata ad un incontro tra amministratori a Bologna ed eravamo solo tre donne. Pur provenendo da zone diverse della regione, avevamo tutte origini sansecondine. Scoperta questa curiosità, visto che ero il sindaco mi hanno chiesto “ma che paese è quello con tante donne impegnate in politica?”».

Durante l'incontro non sono mancati i consigli per i prossimi cinque anni. «Dovrai stare attenta a quello che ti succede intorno, non restare chiusa in ufficio ma ascoltare la gente e, soprattutto, pensare sempre con la tua testa».