Si «rapina» i 450 dollari per la trasferta

Erano in tre contro uno, forse anche armati. Lo avevano minacciato. Uno, dopo averlo bloccato con il gomito, gli aveva preso il portafogli. Tra tanta brutalità c'era anche stato spazio per la «gentilezza»: solo i soldi, gli aveva sfilato lo sconosciuto, oltre all'iPhone, graziando invece documenti e tessere bancarie. Fossero tutti così i malviventi. Infatti, stando al verdetto di primo grado emesso ieri dal giudice Cristina Pavarani, il rapinatore non è mai esistito. E chi si dichiarò sua vittima è stato condannato a 8 mesi (pena sospesa) per simulazione di reato, dopo che il pm Massimiliano Sicilia a suo carico aveva chiesto un anno e 5 mesi.

A essere condannato, un 42enne che 7 anni fa da un'azienda ricevette 450 dollari per una trasferta all'estero. All'appuntamento per la partenza verso Linate, alle 7,30 in via San Leonardo, non si presentò, dicendo di essere stato rapinato alle 5,30 in via Montebello. «Volevo fare un prelievo al bancomat, ma poi ho cambiato idea. Subito dopo, sono stato aggredito» raccontò.

La denuncia, la sporse tre giorni dopo, su insistenza dell'azienda. Le indagini dei carabinieri partirono dai filmati della videosorveglianza della banca. Emerse che non era stato ripreso nessuno. Strani risultarono anche l'orario e il luogo della presunta rapina. La versione dell'uomo non venne creduta. Così scattò la denuncia.

