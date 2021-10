Si spaccia per finanziere e cerca di truffare un'anziana: lei se ne accorge e lo mette in fuga

L'ha fatto entrare in casa. Poi, però, ha capito che quell'uomo non era chi voleva far credere e l'ha cacciato. «A un certo punto ho realizzato che era un malvivente» commenta una donna di 82 anni che ha chiamato la Gazzetta per raccontare la sua vicenda. L'episodio è avvenuto lunedì intorno alle 13 in un condominio di via Brescia, zona San Leonardo. La signora, mentre sta prendendo l'ascensore, si trova di fianco uno sconosciuto - descritto dalla vittima come un cinquantenne, italiano, di altezza media - che «cerca» proprio lei, tanto da chiamarla per cognome. «Sono tre giorni che la cerco» le dice, infatti, l'uomo, qualificandosi come un finanziere. L'82enne, fidandosi, lo fa entrare in casa. Qui l'uomo le racconta che «c'è stato un errore da parte dell'Inps» e che lei avrebbe dovuto ricevere dall'ente previdenziale quattromila euro. Non smette un attimo di parlare e di farle domande, con il chiaro intento di confonderla. A un certo punto, getta la maschera. «Lei in casa ha dell'oro?» chiede. Alla risposta negativa, prova a intimidirla estraendo perfino un apparecchio - descritto come «una specie di telefono cellulare con cui diceva che poteva scoprire se in casa c'era dell'oro» - e minacciandola che, se non avesse detto la verità, le sarebbe stata bloccata la pensione per quattro-cinque mesi. Poi, ci prova ancora: «Signora, lei ha una cassaforte?». A quel punto, però, la donna realizza che quello è un truffatore. «Fuori da casa mia» intima. Il malvivente, vistosi scoperto, si dilegua. L'82enne poi prende il telefono e chiama la Guardia di finanza. Quella vera. E da via Torelli arriva una pattuglia. I militari la rincuorano e poi raccolgono tutti i dettagli della vicenda. «Voglio ringraziarli per la loro gentilezza - conclude - ma anche invitare gli anziani, che magari vivono soli, a stare attenti e non fidarsi degli sconosciuti».

M.Cep.